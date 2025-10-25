O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.
Vladimír T. Gottwald
O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.
Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.
Vladimír T. Gottwald
O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.
S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.
Vladimír T. Gottwald
O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.
V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.
Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!
Vladimír T. Gottwald
O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.
Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.
