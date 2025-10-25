O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.

Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 25.10.2025 9:00 | karma článku: 8,35 | přečteno: 75x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.

Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.

22.10.2025 v 9:00 | Karma: 28,70 | Přečteno: 494x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.

S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.

18.10.2025 v 9:00 | Karma: 32,08 | Přečteno: 1375x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.

V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.

15.10.2025 v 9:00 | Karma: 32,15 | Přečteno: 644x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.

Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!

11.10.2025 v 9:00 | Karma: 33,59 | Přečteno: 581x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.

Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.

8.10.2025 v 9:00 | Karma: 35,46 | Přečteno: 618x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

24. října 2025  10:35

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...

Archiv ještě může poodhalit tajemství smrti Jana Masaryka, doufá historička

25. října 2025

Vysíláme Dopis s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka senzaci nepřinesl. Mnohé ale naznačil....

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

25. října 2025  9:55

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát...

Nejdřív desítky dronů, pak rakety. Rusové vědí, že válka dospěla do kritického bodu

25. října 2025  9:54

Rusko se dál bude na všech úrovních snažit zlomit odpor Ukrajiny. Jakoukoliv ochotu pozastavit nebo...

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, na dráze je omezení provozu

25. října 2025  8:26,  aktualizováno  9:50

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na...

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 545
  • Celková karma 36,20
  • Průměrná čtenost 2211x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.