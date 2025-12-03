O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 3.12.2025 9:00 | karma článku: 9,56 | přečteno: 70x

Vladimír T. Gottwald

O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.

Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.

29.11.2025 v 1:30 | Karma: 29,05 | Přečteno: 428x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.

Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.

26.11.2025 v 0:58 | Karma: 31,19 | Přečteno: 648x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.

U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.

22.11.2025 v 9:00 | Karma: 32,15 | Přečteno: 525x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.

Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]

19.11.2025 v 9:00 | Karma: 32,48 | Přečteno: 535x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.

Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.

15.11.2025 v 9:00 | Karma: 34,80 | Přečteno: 749x | Diskuse | Společnost
