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O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.

Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 1.8.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.

Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...

29.7.2026 v 9:00 | Karma: 37,76 | Přečteno: 1254x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.

Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.

25.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,30 | Přečteno: 1516x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.

Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.

22.7.2026 v 9:00 | Karma: 40,68 | Přečteno: 1375x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.

Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.

18.7.2026 v 9:00 | Karma: 36,38 | Přečteno: 1543x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.

Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.

15.7.2026 v 9:00 | Karma: 34,75 | Přečteno: 1335x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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