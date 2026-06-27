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O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.

Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 27.6.2026 9:00 | karma článku: 12,04 | přečteno: 98x

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Vladimír T. Gottwald

O zlém ptáku a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCLXII.

V hlavě mi klofe hnusnej fták, co jmenuje se Depresák, pomalu trpím, rychle chátrám – za dveřmi místo psychiatra zákeřně číhá funebrák.

24.6.2026 v 9:00 | Karma: 29,59 | Přečteno: 646x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O byrokracii a průjmu — Úsměvy a úšklebky CCCLXI.

Odvody, daně, přirážky, další a další vyhlášky, nařízení a zákony... – Byrokrati jsou na koni, zatímco my jsme na prášky.

20.6.2026 v 9:00 | Karma: 35,54 | Přečteno: 1148x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.

Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...

17.6.2026 v 9:00 | Karma: 33,25 | Přečteno: 1209x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.

S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.

13.6.2026 v 9:00 | Karma: 32,43 | Přečteno: 1421x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.

Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!

10.6.2026 v 9:00 | Karma: 33,18 | Přečteno: 1175x | Diskuse | Společnost
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  • Celková karma 36,05
  • Průměrná čtenost 2070x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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