O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.
Vladimír T. Gottwald
O zlém ptáku a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCLXII.
V hlavě mi klofe hnusnej fták, co jmenuje se Depresák, pomalu trpím, rychle chátrám – za dveřmi místo psychiatra zákeřně číhá funebrák.
Vladimír T. Gottwald
O byrokracii a průjmu — Úsměvy a úšklebky CCCLXI.
Odvody, daně, přirážky, další a další vyhlášky, nařízení a zákony... – Byrokrati jsou na koni, zatímco my jsme na prášky.
Vladimír T. Gottwald
O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.
Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...
Vladimír T. Gottwald
Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.
S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.
Vladimír T. Gottwald
O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.
Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!
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Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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