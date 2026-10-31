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O fatální historické roličce mainstreamových médií — Úsměvy a úšklebky CCCXCIX.

Vladimír T. Gottwald VIP
Milovaný mainstreame, my bez tebe nevíme, jak si vede hrouda rodná, která pravda je ta vhodná ani co si myslíme.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 31.10.2026 9:00 | karma článku: 12,73 | přečteno: 136x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 38,21
  • Průměrná čtenost 2087x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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