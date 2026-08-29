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O erotickém loudění a kůzlátkách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXI.

Jistý stařík od Humpolce loudil sex na lehké holce, a tak jí hrál na city, až mu dala z charity. – Načež skončil na patolce.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 29.8.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

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Vladimír T. Gottwald

O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.

Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!

26.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,78 | Přečteno: 1154x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.

Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.

22.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,32 | Přečteno: 1630x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.

Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.

19.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,73 | Přečteno: 1231x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.

Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.

15.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,30 | Přečteno: 1367x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.

S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!

12.8.2026 v 9:00 | Karma: 35,16 | Přečteno: 1257x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 37,11
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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