O erotickém loudění a kůzlátkách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXI.
Vladimír T. Gottwald
O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.
Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!
Vladimír T. Gottwald
O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.
Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.
Vladimír T. Gottwald
O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.
Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.
Vladimír T. Gottwald
O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.
Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.
Vladimír T. Gottwald
O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.
S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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