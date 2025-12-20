O erotice a flatulenci— Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Vladimír T. Gottwald
O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.
Vladimír T. Gottwald
Kratochvilný kalendář VTG 2026
Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.
Vladimír T. Gottwald
O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.
Vladimír T. Gottwald
O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
Vladimír T. Gottwald
Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Hradec Králové přivítá nový rok multimediální show bez ohňostroje
Vrcholem vítání nového roku ve stotisícovém Hradci Králové bude 1. ledna multimediální show Drawman...
Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem
Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku...
Noc betlémů zpřístupní vzácné unikáty
Jedinečnou atmosféru narození Páně v intimním přítmí nabídne celorepubliková akce Noc betlémů.
Štědrý večer s nádechem renesance
Tradiční vánoční dárek v podobě volného vstupu si pro veřejnost připravilo Východočeské muzeum....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 562
- Celková karma 34,92
- Průměrná čtenost 2167x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené