O erotice a flatulenci— Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 20.12.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 562
  • Celková karma 34,92
  • Průměrná čtenost 2167x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

