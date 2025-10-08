O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.
Vladimír T. Gottwald
O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.
Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.
Vladimír T. Gottwald
O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.
Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.
Vladimír T. Gottwald
O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.
S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.
Vladimír T. Gottwald
O dezinformacích, omylech a vařených žabách — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIX.
Všeliké volební štáby opět vehementně vábí, ať věříme partajím, ačkoli z nás dělají pomalu vařené žáby.
Vladimír T. Gottwald
O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.
Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.
