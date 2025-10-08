O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.

Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 8.10.2025 9:00 | karma článku: 13,25 | přečteno: 108x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.

Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.

4.10.2025 v 9:00 | Karma: 28,56 | Přečteno: 525x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.

Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.

1.10.2025 v 9:00 | Karma: 31,10 | Přečteno: 501x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.

S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.

27.9.2025 v 9:00 | Karma: 36,49 | Přečteno: 820x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezinformacích, omylech a vařených žabách — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIX.

Všeliké volební štáby opět vehementně vábí, ať věříme partajím, ačkoli z nás dělají pomalu vařené žáby.

24.9.2025 v 9:00 | Karma: 37,26 | Přečteno: 724x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.

Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.

20.9.2025 v 9:00 | Karma: 39,26 | Přečteno: 915x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda

8. října 2025,  aktualizováno  10:15

Poprvé po volbách do Sněmovny ve středu jedná vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s...

Ekvádorci zaútočili na auto prezidenta, země bouří kvůli zrušení dotací na naftu

8. října 2025  10:12

Vůz ekvádorského prezidenta Daniela Noboy se v úterý stal terčem demonstrantů. Házeli po něm kameny...

Poslanecký klub ANO zřejmě povede Taťána Malá, uvedl Babiš

8. října 2025,  aktualizováno  10:06

Hnutí ANO bude mít ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu. Očekává se tak, kdo se...

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

8. října 2025  9:58

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 540
  • Celková karma 36,42
  • Průměrná čtenost 2224x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.