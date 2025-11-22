O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.
Vladimír T. Gottwald
O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.
Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.
Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Vladimír T. Gottwald
O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!
Vladimír T. Gottwald
O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
