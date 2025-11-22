O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.

U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.
sobota 22.11.2025 9:00

