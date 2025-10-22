O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.

Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 22.10.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Vladimír T. Gottwald

Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 544
  • Celková karma 37,51
  • Průměrná čtenost 2214x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

