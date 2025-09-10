O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.
Vladimír T. Gottwald
O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.
Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.
Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]
Vladimír T. Gottwald
O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.
Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.
Vladimír T. Gottwald
O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.
Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.
Vladimír T. Gottwald
O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.
Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Válka se vyostřuje, jsou náznaky, že Rusko drony poslalo úmyslně, řekla Kallasová
Podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru...
Ve flotile Thunbergové opět hořelo. Druhý útok za dva dny, tvrdí aktivisté
Flotila propalestinských aktivistů, kteří se snaží doplout do Pásma Gazy, tvrdí, že její lodě...
Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci
Východ ze Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí se v pátek stal nonstop otevřenou galerií odrazů....
Zábavné, pokud nezapojíte mozek. Kritici Brownovu pražskou knihu chválí i tepou
Neuběhly ještě ani dva dny od vydání nové knihy Dana Browna a po celém literárním světě se už...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 532
- Celková karma 35,64
- Průměrná čtenost 2243x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené