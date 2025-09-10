O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.

Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]
středa 10.9.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.

Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]

6.9.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.

Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]

3.9.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.

Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.

30.8.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.

Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.

27.8.2025 v 9:00

Vladimír T. Gottwald

O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.

Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!

23.8.2025 v 9:00
