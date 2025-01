O dírách rozličných a plánech smělých — Úsměvy a úšklebky CCXII.

Úšklebek dnešní, tedy novoroční, je tentokrát spíš mým úšklebkem nad sebou samým. – A k novoročnímu vinši a rondelu tedy připojuji ještě přání, ať Vám se dobré plány zadaří plnit líp než mně!

Díry do světa

[rondel]

My v plánu měli dělat díry do světa

a s rukou v klíně spřádali sny smělé,

jak rvát se o nás budou u postele

necudná blondýna a zvrhlá bruneta.



Když v začouzených pajzlech u korbele

byl každý intelektuální subreta,

my v plánu měli dělat díry do světa

a s rukou v klíně spřádali sny smělé!



Kdo přežil, je dnes už jen za kmeta,

u postele je to zvlášť neveselé,

díru si najdem leda do zadele

a klepe se nám hlas i klepeta —



my v plánu měli dělat díry do světa...