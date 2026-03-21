O dezolátovi, bledulích a tlačence — Úsměvy a úšklebky CCCXXXV.
Vladimír T. Gottwald
O sasankách a samohaně — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIV.
Když sasanky se vyrojily, vkleče, s úsměvem pošetilým, zjišťuju, že jsem ještě živ – dík, Pane, žes byl milostiv, a snad budeš i za rok (jsi-li)!
Vladimír T. Gottwald
O Jasáncích a nechráněném styku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIII.
Je to jak infekce, a ať chceš či nechceš, Jasánkové všech zemí dál nás krmí frázemi. – Satirik se chechce.
Vladimír T. Gottwald
O svobodě a vysílání televizním — Úsměvy a úšklebky CCCXXXII.
Kdysi jistí vyvrhelé natáčeli Tele Tele. Dnes už je svět zcela jiný, za takové prasečiny hnali by je do pryč.
Vladimír T. Gottwald
O rychlosti a stesku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXI.
Břečtivo je mi světě a každej křížek na hřbetě tíží jak pytel s uhlím, záda mám chladem ztuhlý a vyju steskem po létě...
Vladimír T. Gottwald
O srabovi a bledulích — Úsměvy a úšklebky CCCXXX.
Dneska jsem v dobrém rozmaru, když pod okny mi v chorálu tak jak v roky minulé sněženky a bledule zas prozpěvují o jaru.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
