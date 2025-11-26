O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.

Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 26.11.2025 0:58

Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 554
  • Celková karma 36,88
  • Průměrná čtenost 2187x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

