O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.
Vladimír T. Gottwald
O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.
U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.
Vladimír T. Gottwald
O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.
Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.
Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Vladimír T. Gottwald
O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují
Premium Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí...
Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert
Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je...
Velký test hygieny v časech žloutenky: jak jsou uklizené toalety v nákupních centrech
Premium Pokud za vámi zapadnou dveře na veřejných toaletách, rádi byste věřili, že jste v téhle intimní...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
- Počet článků 554
- Celková karma 36,88
- Průměrná čtenost 2187x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené