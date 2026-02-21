O dezolátech, lepševicích i demokratech — Úsměvy a úšklebky CCCXXVII.

Svářeli se na ulici s dezoláty lepševici – zaslech jsem z dáli, kterak si láli (jsouce trochu na palici).
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 21.2.2026 9:00 | karma článku: 20,31 | přečteno: 187x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.

Milionkrát jsem narazil a namlátil si hubu. Dej mi však, Pane, trochu sil, a zas do toho pudu.

18.2.2026 v 9:00 | Karma: 29,85 | Přečteno: 442x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.

V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.

14.2.2026 v 9:00 | Karma: 32,79 | Přečteno: 537x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.

Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.

11.2.2026 v 9:00 | Karma: 33,94 | Přečteno: 611x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.

Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!

7.2.2026 v 9:00 | Karma: 36,09 | Přečteno: 643x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.

Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.

4.2.2026 v 9:00 | Karma: 37,75 | Přečteno: 738x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
21. února 2026  7:19

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle....

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
21. února 2026  7:16

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Park Javorka v České Třebové čeká návrat k původnímu vzhledu z roku 1885

ilustrační snímek
21. února 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Park Javorka v České Třebové na Orlickoústecku by měl v budoucnu získat podobu, jakou měl v době...

Humpolecká radnice chce ještě letos projekt na opravu Medovy vily

ilustrační snímek
21. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy...

Policie prověřuje pobodání dvou mužů v Rudné u Prahy, jeden skončil v nemocnici

ilustrační snímek
21. února 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním....

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)
21. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 580
  • Celková karma 35,64
  • Průměrná čtenost 2122x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.