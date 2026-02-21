O dezolátech, lepševicích i demokratech — Úsměvy a úšklebky CCCXXVII.
Vladimír T. Gottwald
O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.
Milionkrát jsem narazil a namlátil si hubu. Dej mi však, Pane, trochu sil, a zas do toho pudu.
Vladimír T. Gottwald
O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.
V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.
Vladimír T. Gottwald
O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.
Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.
Vladimír T. Gottwald
O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.
Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!
Vladimír T. Gottwald
O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.
Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
