O dezinformátorském tatíčkovi a slavných výročích — Úsměvy a úšklebky CXCIII.

O sajrajtu, blivajzu, břečce a lidu — Úsměvy a úšklebky CXC.

Král Karel s Buškem z Vilhartic lili si břečku do palic. Náhle řek Bušek: „Karle, viď, že to víno je jak náš lid?“ – Pak už zvraceli do sklenic. [reminilimerik nerudovský]