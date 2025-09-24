O dezinformacích, omylech a vařených žabách — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIX.
Vladimír T. Gottwald
O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.
Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.
Vladimír T. Gottwald
O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.
S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!
Vladimír T. Gottwald
O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.
Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]
Vladimír T. Gottwald
O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.
Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]
Vladimír T. Gottwald
O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.
Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 536
- Celková karma 36,26
- Průměrná čtenost 2234x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
