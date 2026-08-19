O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.
Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.
Vladimír T. Gottwald
O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.
S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!
Vladimír T. Gottwald
O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.
Pravdu a lásku virgulí hledám a mám strach, najdu-li, když stejně jako minule ani se nehne virgule. – Kéž jsme se jenom minuli!
Vladimír T. Gottwald
O nevinném děvčeti a vzdělanosti — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIV.
Jedno dobré děvče, tuším z Volyně, v sedmnácti ještě bylo nevinné. A když se jej ptaly kamarádky, zdali ji to trochu neštve, řeklo: „Aby né!“
Vladimír T. Gottwald
O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.
Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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