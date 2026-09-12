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O cynické múze a neočekávané večeři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXV.

Vladimír T. Gottwald VIP
Zas mě na pleš políbila moje múza rozmařilá a drsně mi nařídila, i když jsem se zdráhal: „Nech už, vole, sentimentu, duše váží sedm centů! – A když váží sedm centů, kdo by se s ní tahal?!“
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 12.9.2026 9:00 | karma článku: 7,24 | přečteno: 52x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 37,21
  • Průměrná čtenost 2051x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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