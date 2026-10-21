O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.
Vladimír T. Gottwald
O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.
Jak dopadnou volby, zeptal jsem se ondy věhlasného mudrce. On mlčel, jen uprd se, a tak zas vím houby.
Vladimír T. Gottwald
O zarputilých politikářích a prozíravých ufonech — Úsměvy a úšklebky CCCXCIV.
Permanentně burcující, zarputilí politici, ledva vyjdou zpoza plenty, zas metají exkrementy. – Možná chytli úplavici.
Vladimír T. Gottwald
O zvonech z bláta a o agilních samohoničích — Úsměvy a úšklebky CCCXCIII.
Agitátor každodobý horlivě se přizpůsobí, ruče plácá zvony k bláta. – Když na nich odčvachtá pátá, zní to jako symbol doby.
Vladimír T. Gottwald
O politických zombiích, hlásných troubách a o vidlích — Úsměvy a úšklebky CCCXCII.
Tristní je potkat dobu, kdy zloba stíhá zlobu, vřískají hlásné trouby a politické zombie zas vylézají z hrobů.
Vladimír T. Gottwald
O polykajících strýčcích a perspektivách vývoje — Úsměvy a úšklebky CCCXCI.
Strýček Bohumil z Peček polykal jenom meče. To strýček Evald z Davle polykal i své šavle – k radosti uklízeček.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny
Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou...
Nákladní souprava se zasekla pod viaduktem a strhla traverzu
Hasiči zasahují v Kostěnicích na Pardubicku, kde se nákladní souprava zaklínila při průjezdu pod...
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár
Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s...
Porucha potrubí odstřihla Prahu 11 od tepla. Část města bude i bez pitné vody
Porucha na vodovodním potrubí narušila v Praze 11 dodávky tepla a teplé vody pro desítky tisíc...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 649
- Celková karma 37,93
- Průměrná čtenost 2083x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Úsměvy a úšklebky
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené