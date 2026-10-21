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O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.

Vladimír T. Gottwald VIP
Těšíme se ve chlévě, že po drobné prodlevě budeme mít zase šanci volit politiky v akci – případně i ve slevě.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 21.10.2026 9:00 | karma článku: 11,15 | přečteno: 96x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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