O celebritách a dně duše — Úsměvy a úšklebky CCCXXIX.

Mám v sobě soumrak, šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně, zdá se jako bych byl na dně. – Jenže už jsem spíš pode dnem.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 28.2.2026 9:00

Vladimír T. Gottwald

O vychytralosti a tajemném svátku — Úsměvy a úšklebky CCCXXVIII.

Hoj Vítězný únore, ty tajemný svátku, co dobrého přinesl jsi komu na památku? Hospodáři kriminál, politiku smyčku... – Kdo si na to vzpomene, může vrhnout tyčku. [z Ohlasů písní erbenovských]

25.2.2026 v 9:00 | Karma: 31,85 | Přečteno: 1276x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezolátech, lepševicích i demokratech — Úsměvy a úšklebky CCCXXVII.

Svářeli se na ulici s dezoláty lepševici – zaslech jsem z dáli, kterak si láli (jsouce trochu na palici).

21.2.2026 v 9:00 | Karma: 34,42 | Přečteno: 700x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.

Milionkrát jsem narazil a namlátil si hubu. Dej mi však, Pane, trochu sil, a zas do toho pudu.

18.2.2026 v 9:00 | Karma: 33,51 | Přečteno: 558x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.

V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.

14.2.2026 v 9:00 | Karma: 35,26 | Přečteno: 638x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.

Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.

11.2.2026 v 9:00 | Karma: 35,70 | Přečteno: 699x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 582
  • Celková karma 35,40
  • Průměrná čtenost 2119x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

