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O byrokracii a průjmu — Úsměvy a úšklebky CCCLXI.

Odvody, daně, přirážky, další a další vyhlášky, nařízení a zákony... – Byrokrati jsou na koni, zatímco my jsme na prášky.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 20.6.2026 9:00 | karma článku: 8,92 | přečteno: 70x

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Vladimír T. Gottwald

O kopání do pumlíče a o ujích — Úsměvy a úšklebky CCCLX.

Na kdekterém serveru už milión trenérů zase fotbal komentuje! – Muset číst všechny ty uje, snad se smíchy pokadím...

17.6.2026 v 9:00 | Karma: 32,48 | Přečteno: 961x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.

S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.

13.6.2026 v 9:00 | Karma: 32,28 | Přečteno: 1365x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.

Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!

10.6.2026 v 9:00 | Karma: 33,06 | Přečteno: 1157x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

6.6.2026 v 9:00 | Karma: 37,91 | Přečteno: 1380x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.

Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.

3.6.2026 v 9:00 | Karma: 40,52 | Přečteno: 1256x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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