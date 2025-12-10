O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 10.12.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

