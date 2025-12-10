O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Vladimír T. Gottwald
Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
Vladimír T. Gottwald
O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.
Vladimír T. Gottwald
O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.
Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.
Vladimír T. Gottwald
O dezolátech, lepšoidech a marných touhách — Úsměvy a úšklebky CCCVII.
Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Pak bych smekl, zaklap dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.
Vladimír T. Gottwald
O ekonomice a válu — Úsměvy a úšklebky CCCVI.
U Sněmovny prý včera pomalu kráčet viděli pana Fialu. – Zda však Petra či Radima, nevím, tak můžem rozjímat, jestli šel k válu nebo od válu.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis
Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První...
Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda
Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné...
Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne
Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta...
Zájem o dobročinné rolničky v Brně zvýšila i možnost napsat vzkaz na dračí vejce
Jsi hvězda. Naměkko. Dej si punč. Mámy jsou nej. I takové vzkazy předává kolemjdoucím dračí vejce...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 558
- Celková karma 35,04
- Průměrná čtenost 2177x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené