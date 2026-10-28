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O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Juchá rodná víska, nad Tatrou sa blýska, bory šumí po skalinách... – Už se však moc nedojímám, jsemť skeptický optimista.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 28.10.2026 9:00 | karma článku: 14,63 | přečteno: 119x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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