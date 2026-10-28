O blýskání, skalinách, juchání, dojímání a intronizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCVIII.
Vladimír T. Gottwald
O ideálech a korytech a o lepším komunistovi — Úsměvy a úšklebky CCCXCVII.
Ještě když se hlasy sčítaj, jednání už vedou skrytá, s kýmpak by koalovali. – Prý však jde o ideály, a vůbec ne o koryta
Vladimír T. Gottwald
O chlévě a o blivajzu i sajrajtu akčním i zlevněném — Úsměvy a úšklebky CCCXCVI.
Těšíme se ve chlévě, že po drobné prodlevě budeme mít zase šanci volit politiky v akci – případně i ve slevě.
Vladimír T. Gottwald
O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.
Jak dopadnou volby, zeptal jsem se ondy věhlasného mudrce. On mlčel, jen uprd se, a tak zas vím houby.
Vladimír T. Gottwald
O zarputilých politikářích a prozíravých ufonech — Úsměvy a úšklebky CCCXCIV.
Permanentně burcující, zarputilí politici, ledva vyjdou zpoza plenty, zas metají exkrementy. – Možná chytli úplavici.
Vladimír T. Gottwald
O zvonech z bláta a o agilních samohoničích — Úsměvy a úšklebky CCCXCIII.
Agitátor každodobý horlivě se přizpůsobí, ruče plácá zvony k bláta. – Když na nich odčvachtá pátá, zní to jako symbol doby.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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