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O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.

Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 3.6.2026 9:00 | karma článku: 15,58 | přečteno: 144x

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Vladimír T. Gottwald

O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.

Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.

30.5.2026 v 9:00 | Karma: 37,59 | Přečteno: 950x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.

Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.

27.5.2026 v 9:00 | Karma: 37,30 | Přečteno: 1232x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.

Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)

23.5.2026 v 9:00 | Karma: 34,81 | Přečteno: 1398x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pochmurnu a ezoteričnu — Úsměvy a úšklebky CCCLII.

Pochmurným krajem táhnou mraky, mordorným šerem pod oblaky zní kruté vytí vzteklých psů a bažinami od lesů nemrtví táhnou s vlkodlaky.

20.5.2026 v 9:00 | Karma: 34,32 | Přečteno: 1479x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezhlavosti a kudlankokracii — Úsměvy a úšklebky CCCLI.

Kdes nad zákruty Vltavy nevrlý rytíř bezhlavý mrzutě courá po hradě a věnuje se záhadě, proč brnění mu rezaví.

16.5.2026 v 9:00 | Karma: 34,16 | Přečteno: 1443x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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