O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.

Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 7.2.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Vladimír T. Gottwald

O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.

Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.

4.2.2026 v 9:00 | Karma: 31,50 | Přečteno: 540x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.

Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.

31.1.2026 v 9:00 | Karma: 32,79 | Přečteno: 534x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.

Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.

28.1.2026 v 9:00 | Karma: 34,22 | Přečteno: 466x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.

Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.

24.1.2026 v 9:00 | Karma: 35,80 | Přečteno: 624x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O odtančivší Kolombíně a extradentální pošetilosti — Úsměvy a úšklebky CCCXVIII.

Odtančila mi Kolombína. Někam, kde už se ani nevzpomíná, odtančila mi Kolombína, tak kéž je nám tam naše hlína měkká. Odtančila mi Kolombína někam. (triolet)

21.1.2026 v 9:00 | Karma: 36,77 | Přečteno: 620x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
5. února 2026  18:15,  aktualizováno  6. 2. 11:06

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?

STŘÍBRO. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském...
7. února 2026  8:45

Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české...

Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.
7. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude...

Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor

Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také...
7. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v...

Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík

Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík.
7. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka....

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 576
  • Celková karma 35,82
  • Průměrná čtenost 2131x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

