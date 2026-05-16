O bezhlavosti a kudlankokracii — Úsměvy a úšklebky CCCLI.
Vladimír T. Gottwald
O legendárním politikovi a svatém ve zdi — Úsměvy a úšklebky CCCL.
Po nebi jezdí strakatý hvězdy, stůj při mně upřímně i svatej Martine ve zdi!
Vladimír T. Gottwald
O máku, lilii a úkolech medicíny — Úsměvy a úšklebky CCCXLIX.
Leckdy pohrávám si s chutí se slůvky, což dnes mne nutí zadumat se, nacopak doma má má máma mák a zalili-li Lili lilii liliputi.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčcích a rabínově radě — Úsměvy a úšklebky CCCXLVIII.
Zjara zabystří i slepí, když dlažbou zpod hýždí lepých kramflíčky necudně klapou. – Staříci po vzduchu lapou a svět je zas velkolepý.
Vladimír T. Gottwald
O prognostikovi a o šestistovce — Úsměvy a úšklebky CCCXLVII.
Už zas mlátím do kláves, až mám v prstech křeč a třes – při mně, Bože psavců, stůj, ať stihnu včas tenhle svůj šestistý blog na IDNES!
Vladimír T. Gottwald
O necudné stařence a o závislosti — Úsměvy a úšklebky CCCXLVI.
Necudné stařence od Unhoště z úst hustě létaly nemravnostě – když v násadě z lísky pocítila třísky, nasednouc na koště, klela sprostě.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
