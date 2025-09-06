O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.

Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 6.9.2025 9:00 | karma článku: 11,61 | přečteno: 87x

