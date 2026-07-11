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O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.

Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 11.7.2026 9:00 | karma článku: 15,03 | přečteno: 112x

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Vladimír T. Gottwald

O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.

V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.

8.7.2026 v 9:00 | Karma: 32,00 | Přečteno: 1086x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.

Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]

4.7.2026 v 9:00 | Karma: 38,36 | Přečteno: 1295x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.

Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!

1.7.2026 v 9:00 | Karma: 37,10 | Přečteno: 1267x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.

Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.

27.6.2026 v 9:00 | Karma: 39,51 | Přečteno: 1153x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zlém ptáku a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCLXII.

V hlavě mi klofe hnusnej fták, co jmenuje se Depresák, pomalu trpím, rychle chátrám – za dveřmi místo psychiatra zákeřně číhá funebrák.

24.6.2026 v 9:00 | Karma: 39,01 | Přečteno: 1073x | Diskuse | Společnost
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  • Celková karma 35,94
  • Průměrná čtenost 2065x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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