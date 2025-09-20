O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.
S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!
Vladimír T. Gottwald
O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.
Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]
Vladimír T. Gottwald
O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.
Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]
Vladimír T. Gottwald
O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.
Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]
Vladimír T. Gottwald
O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.
Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Kybernetický útok narušil odbavování na letištích v Berlíně, Bruselu a Londýně
Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle...
Všechny novinky z armádní výzbroje na jednom místě. Dny NATO v Ostravě startují
Přímý přenos Bojové letouny, tanky, obrněnce, vrtulníky. Je to unikátní příležitost vidět doslova na jednom...
Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou
Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného...
Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun
Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 535
- Celková karma 36,94
- Průměrná čtenost 2235x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené