O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.

Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.

Původní obrázek pro Blog iDNES.

Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 20.9.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.

S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!

17.9.2025 v 9:00 | Karma: 32,01 | Přečteno: 569x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.

Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]

13.9.2025 v 9:00 | Karma: 33,34 | Přečteno: 609x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.

Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]

10.9.2025 v 9:00 | Karma: 35,33 | Přečteno: 617x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.

Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]

6.9.2025 v 9:00 | Karma: 37,63 | Přečteno: 748x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.

Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]

3.9.2025 v 9:00 | Karma: 38,12 | Přečteno: 810x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Kybernetický útok narušil odbavování na letištích v Berlíně, Bruselu a Londýně

20. září 2025  8:27,  aktualizováno  9:38

Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle...

Všechny novinky z armádní výzbroje na jednom místě. Dny NATO v Ostravě startují

20. září 2025  8:33,  aktualizováno  9:36

Přímý přenos Bojové letouny, tanky, obrněnce, vrtulníky. Je to unikátní příležitost vidět doslova na jednom...

Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou

20. září 2025  7:46,  aktualizováno  9:04

Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného...

Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

20. září 2025  8:47

Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 535
  • Celková karma 36,94
  • Průměrná čtenost 2235x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.