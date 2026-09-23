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O agitkách i blábolech a o politickém krachu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVIII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Kravina, blábol, pitomost… agitek je už všude dost. Nešiřte prosím agitky, a hnůj spíš dejte na kytky – světu i lidem pro radost!
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 23.9.2026 9:00 | karma článku: 10,64 | přečteno: 80x
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Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 641
  • Celková karma 36,35
  • Průměrná čtenost 2057x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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