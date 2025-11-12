O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.

Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 12.11.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.

Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!

8.11.2025 v 9:00 | Karma: 30,24 | Přečteno: 550x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.

Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]

5.11.2025 v 9:00 | Karma: 31,31 | Přečteno: 560x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.

Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...

1.11.2025 v 9:00 | Karma: 32,41 | Přečteno: 576x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

29.10.2025 v 9:00 | Karma: 34,30 | Přečteno: 528x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.

Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.

25.10.2025 v 9:00 | Karma: 35,67 | Přečteno: 713x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 550
  • Celková karma 36,30
  • Průměrná čtenost 2198x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

