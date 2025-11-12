O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Vladimír T. Gottwald
O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!
Vladimír T. Gottwald
O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
Vladimír T. Gottwald
O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.
Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.
Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Vladimír T. Gottwald
O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.
Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Na dně Macochy ležela mrtvá žena. Policisté zjišťují okolnosti její smrti
Na dně známé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku vyhasl další lidský život. Jeskyňáři...
Rozpočet zřejmě vláda do Sněmovny pošle. Uděláme za tím tečku, říká Kupka
Přímý přenos Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka očekává, že vláda udělá ve středu tečku za...
Augustín v Dozimetru čelí otázkám obhájců. Popsal vztahy s TOP 09, přiznal kokain
Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína trvá už třetí den. Bývalý ekonomický...
Hlášení o medvědech vystrašilo lidi na Vysočině i Hané. Nakonec se nepotvrdilo
Výskyt medvědů na Pelhřimovsku, Karlovarsku ani Přerovsku, kde se začátkem října objevila hlášení o...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 550
- Celková karma 36,30
- Průměrná čtenost 2198x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené