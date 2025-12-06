Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 6.12.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 557
  • Celková karma 35,90
  • Průměrná čtenost 2179x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

