Kratochvilný kalendář VTG 2026

Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.

Zmocnilo se mne totiž neodbytné podezření, že už příští týden nastane Štědrý den. A nyní, když už mé vytištěné kalendáře putují poštou do různých zemí do všech světových stran, mi jako každoročně zbývá splnit ještě jeden slib. Pročež Vám tedy tímto nabízím volně ku stažení:

Kratochvilný kalendář Vladimíra T. Gottwalda 2026

Pokud by Vám přinesl alespoň kousek radosti, kalendář si podle své libosti můžete zobrazit anebo stáhnout jako soubor PDF, a případně i vytiskout.

I v letošním kalendáři jsou opět některé kreslené vtipy ještě jinde nepublikované. A pro účastníky oblíbené nesoutěžní hry Najdi na obrázku šneka! mám snad milé překvapení: letos poprvé je šnek – více či méně důmyslně – ukryt v každém z třinácti obrázků v kalendáři.

(V záhlaví stránky s odkazem ke stažení jsou pak pod nabídkou Kratochvilné kalendáře VTG volně dostupné i kalendáře minulé, na roky 2023, 2024 a 2025.)

A k tomu Vám vinšuju příjemný zbytek adventu i chanuky a radostné svátky!

Autor: Vladimír T. Gottwald | úterý 16.12.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.

13.12.2025 v 9:00 | Karma: 27,09 | Přečteno: 421x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.

10.12.2025 v 9:00 | Karma: 32,43 | Přečteno: 1174x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“

6.12.2025 v 9:00 | Karma: 32,46 | Přečteno: 628x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.

3.12.2025 v 9:00 | Karma: 31,29 | Přečteno: 541x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.

Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.

29.11.2025 v 1:30 | Karma: 34,03 | Přečteno: 600x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén....

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
16. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení...

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...
16. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:42

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a...

4G telefony jsou nevýhodná investice. O2 varuje před nákupy zastaralých zařízení

16. prosince 2025  9:37

Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

16. prosince 2025  9:30

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 560
  • Celková karma 35,50
  • Průměrná čtenost 2173x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.