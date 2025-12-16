Kratochvilný kalendář VTG 2026
Zmocnilo se mne totiž neodbytné podezření, že už příští týden nastane Štědrý den. A nyní, když už mé vytištěné kalendáře putují poštou do různých zemí do všech světových stran, mi jako každoročně zbývá splnit ještě jeden slib. Pročež Vám tedy tímto nabízím volně ku stažení:
Kratochvilný kalendář Vladimíra T. Gottwalda 2026
Pokud by Vám přinesl alespoň kousek radosti, kalendář si podle své libosti můžete zobrazit anebo stáhnout jako soubor PDF, a případně i vytiskout.
I v letošním kalendáři jsou opět některé kreslené vtipy ještě jinde nepublikované. A pro účastníky oblíbené nesoutěžní hry Najdi na obrázku šneka! mám snad milé překvapení: letos poprvé je šnek – více či méně důmyslně – ukryt v každém z třinácti obrázků v kalendáři.
(V záhlaví stránky s odkazem ke stažení jsou pak pod nabídkou Kratochvilné kalendáře VTG volně dostupné i kalendáře minulé, na roky 2023, 2024 a 2025.)
A k tomu Vám vinšuju příjemný zbytek adventu i chanuky a radostné svátky!
Vladimír T. Gottwald
O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.
Vladimír T. Gottwald
O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
Vladimír T. Gottwald
Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
Vladimír T. Gottwald
O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.
Vladimír T. Gottwald
O jednotné a nerozdělené společnosti — Úsměvy a úšklebky CCCVIII.
Až rozhodnou ve Strakovce, že si nikdo nesmí, co chce, myslet, říkat ani psát, možná začnou akorát místo lidí chovat ovce.
- Počet článků 560
- Celková karma 35,50
- Průměrná čtenost 2173x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
