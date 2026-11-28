Adventní protestsonet — Úsměvy a úšklebky CDVII.
Adventní protestsonet
Už šikujou se ježíškovci,
pod pozlacenou aureolou
zas razantními citoslovci
znectí pupkáče s Coca-colou.
A svátky míru světíce,
pro Santu, jménem Božské lásky,
podpíšou hrdě petice,
ať chcípne, tlusťoch anglosaský!
A zatím kdesi na předměstí
Santa s Ježíškem tiše čekaj
na kometu či Polárku,
z očí jim září klid a štěstí,
dělí se o jednoho špeka
a klepou popel do dárků.
Vladimír T. Gottwald
O službě veřejnosti a o promarněných tužbách — Úsměvy a úšklebky CDVI.
Jednou bych nejčernější z tuh moh sepsat seznam marných tuh. Potom bych smekl, zaklapl dekl, vytuhl, a už zůstal tuh.
Vladimír T. Gottwald
O čvachtavém symbolu doby a o vrhu kyticí — Úsměvy a úšklebky CDV.
Stalo se populárním hobby navršit bahna do zásoby a plácat zvony z toho bláta. – Když na nich pak odbíjí pátá, čvachtá to jako symbol doby.
Vladimír T. Gottwald
O fiskální politice, parazitech a žurnalistice — Úsměvy a úšklebky CDIV.
Hledíce dost ustaraně tušíme už, co se stane, když ministři šílení lítaj nízko nad zemí. – Nejspíš zase stoupnou daně.“
Vladimír T. Gottwald
O nenaplněné tužbě a o jedné late-night show — Úsměvy a úšklebky CDIII.
Toužil jsem kdysi po Markýtce, leč zhrzen odešel jsem zpít se; kořalky matlal dohromady, problil se Riegrovými sady, a pak se probral na záchytce.
Vladimír T. Gottwald
O vyznání půvabně vyvinuté dámě a o trofejích — Úsměvy a úšklebky CDII.
Dívám se ti na ně hypnotizovaně a neskromně podvědomě zaobluji dlaně.
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