Vysušíme střední Evropu pomocí větrných elektráren na poušť?
V blogu Odkaz, který se opíral výhradně o mé celoživotní pozorování počasí, jsem se zamýšlel, jestli je možné, aby činnost větrných elektráren významně zpomalila vítr, který tradičně přinášel srážky do pohraničních hor, tady konkrétně Krušných hor. Tehdy jsem neměl pro svá tvrzení žádnou oporu v nějaké seriózní vědecké studii.
Jak se ale ukázalo, takové otázky jsem si nekladl jen já a jak plynul čas, začal být tento jev sledován i vědecky. Vědci změřili a spočítali, že rychlost větru za větrnou turbínou klesá v průměru o 1,2m/s, což je asi 12,% a to až na vzdálenost 100km od turbíny a naopak vzrůstají turbulence a to až o 30%. To vyvolává dva celkem fatální jevy:
1. Snižuje to výkon dalších větrných farem ve směru přibržděného a turbulentního větru a to až o 10-20%, v extrémních případech až o 40%
2. Klesající rychlost větru má skutečně vliv na nižší tvorbu mraků a způsobuje zmenšení srážek
Méně mraků=více slunce a tím rychlejší odpařování vody z půdy, aniž by přicházela pravidelná zálivka, navíc, zpomalený vítr a turbulence za turbínou se rozšiřují do kužele tím větším, čím je dál od turbíny. Čím je stroj vyšší, tím účiněji rozbíjí přirozené vertikální proudění vzduchu. Turbulence také rozbíjí strukturu srážek, takže místo vydatného deště spíše chaoticky mží, což přináší mnohem menší srážkové úhrny.
Letošní rok byl přímo ukázkový pro tento jev. Přestože větru bylo zdánlivě dost, vydatný déšť nepřinesl a ačkoli by běžný člověk řekl, „že pořád pršelo“, srážkový úhrn byl téměř nula, u nás třeba nerostly houby a to ani na podzim. Pokud si zajdete do lesa a zkusíte zarýt do hrabanky, je vlhký maximálně centimetr, pod mím už je sucho. U mé chalupy je potok, který už od května dodnes neteče...
Změny přírodních mechanismů jsou nám vážným varováním. Kdyby větrné elektrárny a obnovitelné zdroje energie obecně nepožívaly politické milosti, byly ponechány přirozenému technickému vývoji a schopnosti prosadit se na trhu, na řadu negativ by se přišlo včas a usměrněním vývoje by se daly minimalizovat. Jenže svět vsadil na mantru „čistých zdrojů“, které se ale v čase jako moc čisté neukazují a díky jejich neopodstatněnému masovému rozšíření se jejich neočekávaná negativa jen těžko a nákladně (ne)zvládají.
Závěr článku z kterého čerpám ponechávám beze změny. Myslím, že výstižněji bych to napsat nedokázal. Odkaz
Hořká realita je, že v politice, médiích i byznysu zůstává ticho. Zmiňované nevýhody větrné energie jsou sotva brány v úvahu. Zainteresované strany pravděpodobně přehlédly fakt, že jejich snahy o „ochranu klimatu“ ho naopak trvale ničí. To ale není to, co by tak často vyzdvihovaná udržitelnost měla znamenat.
Vladimír Šťastný
Systémoví versus nesystémoví.
Především z médií hlavního proudu dnes můžeme číst, vidět a slyšet, že letošní volby jsou soubojem systémových stran, vůči těm nesystémovým až dezolátním nebo vysloveně proruských.
Vladimír Šťastný
Výlet do Menhartic.
Menhartice bývaly v Česku dvoje. Jedny na Třebíčsku a druhé poblíž Křimova na Chomutovsku. Ty na Chomutovsku, díky stavbě Křimovské přehrady, už zanikly. Přesto jsme se do nich dnes s dědou vypravili.
Vladimír Šťastný
Mařiče elektrické energie. To jsme doopravdy všichni pitomí?
Přiznám se, že když jsem poprvé četl o mařičích elektrické energie, myslel jsem, že jde o únik textu, který měl nějaký novinář nachystaný na 1.duben. Leč na téma výroby elektrické energie v Evropě, se v Evropě nežertuje...
Vladimír Šťastný
Ochrání CHKO Krušné hory?
Dne 29.7.2024 zahájilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Jeden by si radostně zavýskl, ale ve chvíli, kdy se jen trochu zaberete do materiálů, nabydete dojmu, že
Vladimír Šťastný
Mezi dvěma body.
K dnešnímu blogu-úvaze, mě přiměl poslech skladby „Between Two Points“ kytaristy Pink Floyd Davida Gilmoura a jeho dcery Romany, kterou spolu nahráli.
