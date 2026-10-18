Větrná energetika v referendech prohrála. Mohou za to dezinformace. Opravdu?
Zvlášť aktivně si v tomto počíná server Seznam zprávy, který o tématu píše už delší dobu a v prvních textech neváhal nesouhlasící označil jako ty zpracované ruskou propagandou. Pak snad někdo příčetnější jeho autory proškolil, že takto to asi úplně není, takže ubrali, slova o ruské propagandě vypustili ale řeči o dezinformátorech ponechali. Aby svým slovům dodali váhu, neváhali použít dezinformace vlastní.
K dnešní úvaze mě přiměl článek Jiřího Nádoby, který na Seznamu zveřejnil 13.10.2026 Odkaz
Hned v začátku článku píše pan Nádoba o stavbě nejvyššího stroje větrné elektrárny v Německu poblíž Drážďan. Celková výška bude 365m. Nejenom, že výška dnešních strojů je v hustě zalidněné Evropě problém, ale její údajnou účelnost se snaží doložit tvrzením, že „tak stačí klasicky tři lopatky a vznikne dost proudu pro šest tisíc domácností. To jsou jedny Poděbrady, jeden větší pivovar nebo dvě velkokapacitní pekárny“.
Pan Nádoba, než začne psát propagandistické texty, by si měl ověřit alespoň nějaká fakta.
- především instalovaný výkon stroje není ten dodávaný. Na plný výkon jede větrná elektrárna (VTE) podle vydatnosti lokality 2-6 procent v roce. Vychází to na 200-500 hodin. Po zbytek roku dodávají VTE nižší, rozkývaný nebo vůbec žádný výkon. Z toho by domácnosti rozhodně nebyly nadšeny a v tom pivovaru nebo pekárně byste nikdy nedovařili várku nebo neupekli rohlík.
Pan Nádoba si také bere na pomoc studii sociologa Petra Vidomuse, který v ní mimo jiné píše: .... v referendech jsou často proti lidé, kteří nemají s turbínami sami ještě žádnou zkušenost... No, nápodobně. Mezi propagandisty VTE jsou lidé rovněž bez životní zkušenosti, ale s o to vyšším až fanatickým zápalem. A nikdy nebojují za turbínu za svým domem ale někde jinde....
Dále pan Vidomus píše: ... Česko je hustě obydlená země s jedinečnou přírodou. Nikdo neříká, že větrníky mají být všude. Někde by ale vyrůst měly – a nejen kvůli zeleným ideálům, nýbrž i jako domácí zdroj, jehož výhodou je levný provoz....
Umísťování větrníků je kapitola sama za sebe. Za dvacet let jejich budování u nás nebyl přijat zákonný odstup od obydlí. Proč? Protože se to investorům nehodí.
O umisťování VTE hovoří evropská směrnice RED III a náš zákon č.249/2025 Sb. a to docela jasně, nicméně lokace akceleračních oblastí tomu vůbec neodpovídá. Co si má člověk myslet o státních orgánech, které porušují vlastní zákony i přijatou evropskou legislativu? Mimochodem o akceleračních oblastech se pan Vidomus zmiňuje také dále jako o místě, „kde by věže ničemu nevadily“. Možná, ale to by musely být vytýčeny podle zákona.
Ten levný provoz také není vůbec levný, když uvážíte, že na stavby VTE je až 65 procentní dotace investičních nákladů a na jejich produkci zaručená cena 3 200kč/MWh. Proč, když je to takový laciný zázrak?
Nebudu dále polemizovat se vším, co bylo v článku zmíněno, jisté je, že se vývoj OZE ubírá špatným směrem. Vlastně téměř žádný není mimo to, že věže VTE rostou kvůli zvýšení výkonu pořád výšky, což je přesně to, co nejen ČR ale i celá hustě zalidněná Evropa vůbec nepotřebuje a co bude s jejich umísťováním v krajině způsobovat jenom větší a větší problémy.
Evropa potřebuje především zdroje se spolehlivou dodávkou. Nemusí to být ty nejvýkonnější a největší, musí to být takové, které dokáží dodat výkon v každém okamžiku. Teprve potom můžeme opustit uhlí nebo plyn.
To vyžaduje její ukládání v době bohatší na vítr a slunce do nějaké formy a je jedno, jestli to budou akumulátory, přečerpaná voda, vodík nebo jiná forma. Vždycky to bude pohádkově drahé. Nemalujme si vůbec budoucnost tak, že až tu budou všude OZE, budeme mít levnou energii. Ne, bude drahá a může být, že taky bude období, kdy nebude žádná.
Veškeré fotografie autor.
Veškerá použitá čísla AI.
Vladimír Šťastný
Kam se poděla větrná farma u Jöhstadtu?
Mezi léty 1993-1994 byla v saském pohraničí u Jöhstadtu vybudována větná farma o 14 asi stometrových strojích. Po mnoho let nám byla dávána jako německý příklad enviromentálního uvědomění.
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