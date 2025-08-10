Systémoví versus nesystémoví.
Pojďme se tedy na tu údajnou systémovost nebo nesystémovost podívat blíže:
Jako systémové jsou mainstreamem tak nějak označovány strany vládnoucí koalice a ti kteří jsou zajedno s evropskounijním směřováním. Nesystémové strany to mají naopak.
Systémové tedy podle mainstreamu asi je, zvát a přijímat migranty a pak si s nimi nevědět rady. Ještě systémovější je, cpát je státům, které se k masové nelegální migraci stavěly rezervovaně. Odkaz
Systémové asi je, ničit si národní energetiky bezhlavým budováním obnovitelných zdrojů energie, aniž bychom měli provozně a výrobně spolehlivou náhradu za ty současné.
Systémové je, vnucovat lidem auta na elektřinu, která se ale mnohým nehodí ať už z důvodu užitnosti, nebo na ně jednoduše z důvodu jejich vyšší ceny nemají. Zároveň uměle zvyšovat cenu těch spalovacích montáží nepožadované výbavy, asistentů a ještě downsizingem prasit jejich motory.
Systémové asi bude také to, zdražit si emisními povolenkami všechno co má jméno, vyvolat tak novou vlnu inflace a zahubit to, co je dosud funkční a za co není plnohodnotná náhrada.
Systémové bylo také to, že se po objevení nové virové nákazy všechno zařízlo a obyvatelstvo bylo nuceno nechat se očkovat neznámou a nevyzkoušenou látkou, díky které si někteří odnesli zdravotní následky. Možná, že systémové bylo to, že se na tom kluci a holky co spolu mluví, pohádkově napakovali.
Systémové podle evropských sypatizantů je také to, zůstat v partě těchto systémových zaváděčů až do vlastního sebezničení.
To ti nesystémoví, bezpochyby podle notiček z Kremlu, všechno tohle zpochybňují, žádají revizi těchto kroků a v případě neústupnosti „systémáků“, hodlají jejich řady opustit.
Z mého pohledu začíná být ta nesystémovost sexy.
Vladimír Šťastný
