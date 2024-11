Soudružka Kateřina - polemika s panem Burianem

Pan Burian srovnává profesní život paní Konečné s panem Bendou. Vychází mu, že paní Konečná bere víc za méně. Podle mého mínění opomíná důležité aspekty profesních kariér obou.

Pan Marek Benda je povoláním syn. Jeho otec, Václav Benda, disident a zakladatel Křesťanské demokratické strany (KDH), kterou dovedl, po sloučení s ODS k sublimaci v nic, mu umetl cestu na nejvyšší posty kandidátek a zajistil tak zvolení a dlouhodobé živobytí svého synka v nejvyšší politice, aniž by se musel zdržovat trapčením na komunálu. V roce 1990 byl kooptován a v roce 1992 řádně zvolen jako poslanec České národní rady. Pan Benda v poslední době mimo jiné, proslul asociálními návrhy v „důchodové reformě“ a la Spolu.

Paní Kateřina Konečná pochází z komunistické rodiny, jak ona sama přiznává, jejich pohled na svět ji značně ovlivnil. Od roku 2002 do roku 2014 byla poslankyní Parlamentu ČR za Moravskoslezký kraj, od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu, kam byla letos znovu zvolena za hnutí Stačilo. Paní Kateřina se narodila v roce 1981, v převratovém roce 1989 jí bylo tedy 8 let. Přes to jsou jí neustále otloukány o hlavu zločiny komunismu páchané v padesátých letech minulého století.

Ty zločiny jsou nepopiratelné a neomluvitelné, nicméně, pokud jsme se s jejich pachateli nedokázali vyrovnat a vypořádat okolo roku 1989, pak už bychom je měli nechat být, nebo z nich alespoň neobviňovat generaci, která s nimi nemůže mít nic společného, jejich skuteční pachatelé jsou už buď dávno mrtví, nebo opravdu nízko nad hrobem.

Co tedy vadí tolik panu Burianovi na paní Kateřině? Údajně sedí za kapitalistické peníze v Europarlamentu, kde je údajně úspěšná...ve žvanění. Když dovolíte, parlamenty jsou právě kvůli žvanění zřizovány a říká se tomu demokracie.

A taky nic pořádného v Europarlamentu nedělala. Možná ne, ale nějak si nevzpomínám, kdo z našich europoslanců by byl tamtéž, slavnější, viditelnější nebo snad dokonce pracovitější. Vzpomínám si pouze na Špidlu a Jourovou, kteří to dotáhli až na členy Evropské komise, ale máme být na výsledky jejich práce hrdí? Já tedy rozhodně nejsem, ale všiml jsem si něčeho jiného:

Paní Kateřina a ještě Mudr. Ivan David, jsou jediní dva, kteří o své práci pravidelně reportují běžným občanům pomocí sociálních sítí, v mém případě konkrétně Facebooku. Tam se téměř každý den, prostřednictvím jejich sdělení, můžete dozvědět, o čem byla v Europarlamentu řeč, o čem se hlasovalo, jaký postoj zaujali a jak hlasovali a proč. Kdo z ostatních europoslanců to za ty kapitalistické peníze dělá? Občas Zdechovský, ale o nikom jiném nevím.

Vaše názory v diskusi si rád přečtu, ale neodpovím, neb jsem z ní demokraticky a nepochybně v souladu s pravidly svobodné společnosti, navždy vyautován.