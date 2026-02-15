Psí vycházky - Podmileská výšina.
Kdesi jsem kdysi napsal, že Podmileská výšina je sexy. Je docela určitě kopcem, z kterého je nádherný, panoramatický rozhled a je to místo, kam se rád s foťákem vracím. I když pohledy, které je možné fotografovat jsou pořád stejné, světelné a ostatní podmínky každé návštěvy jsou unikátní, takže klidně může vzniknout album nových, netušených pohledů, nebo materiál, který je okamžitě k zahození.
Zkusil jsem pro vás vybrat to lepší. To nejlepší je už možná pryč. Podmileská výšina byla v novém tisíciletí poněkud zalesněna stroji větrných elektráren, které někdy v těch nejlepších pohledech docela zaclánějí. Je asi věcí osobního pohledu a preferencí, jak to můžeme vnímat. Někoho to štve, někdo to přijme. Snažím se být bez názoru a předkládat vám pohledy tak, jak současně jsou.
Tohle je zrovna pohled na vrchol Klínovce, kde se stroj VTE vmísil....
Ale od začátku. Podmileská výšina při pohledu z Rusové. V pozadí jsou krušnohorská dvojčata Klínovec a Fichtelberg.
Jelení hora, 996 m. n m. Nejvyšší bod mé oblasti, kam zvládám z naší chalupy dojít pěšky. A také další místo odkud je hezky vidět. Někdy v příštím blogu.
Ještě jednou v mlžném závoji.
A ještě jednou přiblížený vrchol.
Přísečnická přehrada.
Znovu přehrada pod mlžnou dekou. Mlha je zkrátka vděčný fotografický objekt.
Kousek vlevo od přehrady je Velký špičák.
Takto vypadá jeho vrchol, když je čistý vzduch a vy si ho můžete přizoomovat.
Fichtelberg.
Znovu jeho vrchol v přiblížení.
Klínovec z povzdálí přes stroje části větrné farmy Kryštofovy Hamry, které se říká Dolina. Přiblížený vrchol klínovce je na první fotce blogu.
Rotunda na Mědníku. Vpravo od něj stávaly ještě před čtyřmi roky skipové věže dolu Vlácva Řezáče v Měděnci. Blog s fotkami a videem odstřelu věží zde. Odkaz
Z psí vycházky na Podmileské výšině zdraví Gera.
Vladimír Šťastný
Psí vycházky.
Před takřka osmi lety přibyla do naší rodina fenka Slovenského kopova, Gera. Od té doby se nám značně změnil život.
Vladimír Šťastný
Proč si to Turek nemůže taky „odpracovat“?
Dnes byl na konzultaci u prezidenta republiky nominant Motoristů na post ministra životního prostředí, Filip Turek. Prezident se zatím oficiálně nevyjádřil, ale vše směřuje směrem, který se dal čekat.
Vladimír Šťastný
Vysušíme střední Evropu pomocí větrných elektráren na poušť?
Před bezmála šesti léty jsem tu zveřejnil blog, v němž jsem uvažoval o možnosti ubývání srážek díky zpomalení vzdušného proudění vlivem činnosti větrných elektráren.
Vladimír Šťastný
Systémoví versus nesystémoví.
Především z médií hlavního proudu dnes můžeme číst, vidět a slyšet, že letošní volby jsou soubojem systémových stran, vůči těm nesystémovým až dezolátním nebo vysloveně proruským.
Vladimír Šťastný
Výlet do Menhartic.
Menhartice bývaly v Česku dvoje. Jedny na Třebíčsku a druhé poblíž Křimova na Chomutovsku. Ty na Chomutovsku, díky stavbě Křimovské přehrady, už zanikly. Přesto jsme se do nich dnes s dědou vypravili.
