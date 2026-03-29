Psí vycházky - Pavlovský špičák
Pavlovský špičák bylo místo, kam jsme od nepaměti chodili na houby. Před několika lety však špičák díky kůrovci olysal, my jsme měli tudíž po houbách ale situace nám dala novou příležitost. Příležitost širokého rozhledu po ehm...průmyslové krajině.
Uznávám, že na přírodní scenérie se dívá lépe, ale i časosběrný pohled pod kopec má něco do sebe. V minulých létech totiž přímo pod Pavlovským špičákem mizela elektrárna Prunéřov 1.
Úplný začátek demolic jsem nestihl. Okolní provozy jsou už pryč a na řadě je finále – hlavní výrobní blok.
Ještě jednou v detailu.
Definitivně se do něj demoliční nůžky zakously v říjnu 2023.
To je zhruba o 14 dní později.
Takto to vypadalo 9.listopadu 2023.
A takto hezky uklizeno je tam dnes. V areálu Prunéřova 1 zbyla pouze vrátnice, administrativní budova a šatny.
Podle nepotvrzených informací by ve vyprázdněném prostoru elektrárny měl v budoucnu vzniknout závod na zpracování lithiové rudy, která by se měla začít těžit na Cínovci.
Ale Prunéřovská jednička není to jediné, co je z Pavlovského špičáku vidět.
Tohle je zatím neporušená Prunéřovská dvojka, za ní Tušimická dvojka, za ní Nechranická přehrada a za ní...na další fotce.
Pokud byste švenkli foťákem trochu doleva, spatřili byste Počeradskou elektrárnu, vlastně elektrárny, jsou tam dvě. Uhelná a paroplynová.
No a když jsme v tom časosběru, před pár měsíci začal ujídat demoliční bagr komín Prunéřovské dvojky. Po retrofitu jejího provozu a změně technologie odsíření už není používán. Stejným způsobem o svůj komín přišla i Tušimická dvojka, komíny Tušimic 1 a Prunéřova 1 byly klasicky odstřeleny.
Technologie postupných demolic komínů byla zvolena proto, protože díky ostatním pomocným provozům elektráren nebylo, lidově řečeno, komíny kam hodit.
Příště zase někam do přírody, slibuju.
Vladimír Šťastný
Psí vycházky - Podmileská výšina.
Volné pokračování minulého blogu, kde bych chtěl ukázat, kam jsme všude s naší psí holkou Gerou zašli a co jsme viděli.
Vladimír Šťastný
Psí vycházky.
Před takřka osmi lety přibyla do naší rodina fenka Slovenského kopova, Gera. Od té doby se nám značně změnil život.
Vladimír Šťastný
Proč si to Turek nemůže taky „odpracovat“?
Dnes byl na konzultaci u prezidenta republiky nominant Motoristů na post ministra životního prostředí, Filip Turek. Prezident se zatím oficiálně nevyjádřil, ale vše směřuje směrem, který se dal čekat.
Vladimír Šťastný
Vysušíme střední Evropu pomocí větrných elektráren na poušť?
Před bezmála šesti léty jsem tu zveřejnil blog, v němž jsem uvažoval o možnosti ubývání srážek díky zpomalení vzdušného proudění vlivem činnosti větrných elektráren.
Vladimír Šťastný
Systémoví versus nesystémoví.
Především z médií hlavního proudu dnes můžeme číst, vidět a slyšet, že letošní volby jsou soubojem systémových stran, vůči těm nesystémovým až dezolátním nebo vysloveně proruským.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Firmy pociťují válku v Zálivu. Zemědělec zaplatí za naftu až o 160 tisíc týdně více
Zemědělské družstvo Agrotech Poličná hospodaří zhruba na 1 200 hektarech půdy. Na obdělání jednoho...
Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky na Vyškovsku
Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku....
Humpolec bude za 12 milionů korun rekonstruovat most v Kletečné
Humpolec na Pelhřimovsku začne opravovat most přes Jankovský potok v Kletečné. Podle starosty...
Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč
Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a...
