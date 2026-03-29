Psí vycházky - Pavlovský špičák

Volný cyklus blogů, kde bych chtěl ukázat, kam jsme všude s naší psí holkou Gerou zašli a co jsme viděli.

Pavlovský špičák bylo místo, kam jsme od nepaměti chodili na houby. Před několika lety však špičák díky kůrovci olysal, my jsme měli tudíž po houbách ale situace nám dala novou příležitost. Příležitost širokého rozhledu po ehm...průmyslové krajině.

Uznávám, že na přírodní scenérie se dívá lépe, ale i časosběrný pohled pod kopec má něco do sebe. V minulých létech totiž přímo pod Pavlovským špičákem mizela elektrárna Prunéřov 1.

Úplný začátek demolic jsem nestihl. Okolní provozy jsou už pryč a na řadě je finále – hlavní výrobní blok.

Ještě jednou v detailu.

Definitivně se do něj demoliční nůžky zakously v říjnu 2023.

To je zhruba o 14 dní později.

Takto to vypadalo 9.listopadu 2023.

A takto hezky uklizeno je tam dnes. V areálu Prunéřova 1 zbyla pouze vrátnice, administrativní budova a šatny.

Podle nepotvrzených informací by ve vyprázdněném prostoru elektrárny měl v budoucnu vzniknout závod na zpracování lithiové rudy, která by se měla začít těžit na Cínovci.

Ale Prunéřovská jednička není to jediné, co je z Pavlovského špičáku vidět.

Tohle je zatím neporušená Prunéřovská dvojka, za ní Tušimická dvojka, za ní Nechranická přehrada a za ní...na další fotce.

Pokud byste švenkli foťákem trochu doleva, spatřili byste Počeradskou elektrárnu, vlastně elektrárny, jsou tam dvě. Uhelná a paroplynová.

No a když jsme v tom časosběru, před pár měsíci začal ujídat demoliční bagr komín Prunéřovské dvojky. Po retrofitu jejího provozu a změně technologie odsíření už není používán. Stejným způsobem o svůj komín přišla i Tušimická dvojka, komíny Tušimic 1 a Prunéřova 1 byly klasicky odstřeleny.

Technologie postupných demolic komínů byla zvolena proto, protože díky ostatním pomocným provozům elektráren nebylo, lidově řečeno, komíny kam hodit.

Příště zase někam do přírody, slibuju.

Autor: Vladimír Šťastný | neděle 29.3.2026 9:31 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

