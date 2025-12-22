Proč si to Turek nemůže taky „odpracovat“?
Prezident už dříve avizoval, že má „nepřekonatelné výhrady“. Tím, že téměř polovinu svého života prožil v minulém režimu, musela být nutně poznamenána i jeho profesní kariéra, během níž se připravoval na post rozvědčíka, k jehož činnostem patří i ta diverzní.
V roce 1988 mu byla propůjčena medaile „Za službu vlasti“ a on hodnocen jako třídně uvědomělý, politicky vyspělý, se schopností prosazovat vedoucí úlohu Komunistické strany Československa.
Taková medaile se nedávala formálně a každému, ale jen opravdu těm horlivým a přesvědčeným.
Po převratu v roce 1989 prozřel a rozvíjel svou profesní kariéru na druhé straně vojenské barikády, znovu uspěl a tím si svou minulost „odpracoval“. Budiž.
To píšu proto, protože mohl být novým režimem jako přesvědčený komunista odkopnut a svou vojenskou kariéru dosloužit v praporčické hodnosti. Jeho soudruzi to tak dělali těm, co se prohřešili vůči rudé víře docela pravidelně a ti které to potrefilo ještě mohli mluvit o štěstí.
Jinými slovy, náš prezident dostal novou šanci, kterou využil.
A teď bych se chtěl zeptat, proč takovou šanci nemůže dostat Filip Turek, jehož proviněním a škraloupem jsou nešťastná, nevhodná a možná ještě nějaká vyjádření na sociální síti před mnoha lety?
Myslím, že kdybychom prošacovali minulost všech občanů jenom v tom, jak se vyjadřovali na internetu, čistý jako lilie by nebyl nikdo.
Chci tím říct, že odstavit Turka od ministerského postu s důvodem, že blbě kecal někde na internetu, je malicherné, jako důvod slabé a účelnost tohoto kroku z něj čouhá jako sláma z bot.
Jestliže pan prezident chce být prezidentem nadstranickým a nestranným, měl by dokázat být také velkorysý, dát tu samou příležitost které se dostalo i jemu a nezdůvodňovat své kroky nedůstojným trapčením.
Vladimír Šťastný
