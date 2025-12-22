Proč si to Turek nemůže taky „odpracovat“?

Dnes byl na konzultaci u prezidenta republiky nominant Motoristů na post ministra životního prostředí, Filip Turek. Prezident se zatím oficiálně nevyjádřil, ale vše směřuje směrem, který se dal čekat.

Prezident už dříve avizoval, že má „nepřekonatelné výhrady“. Tím, že téměř polovinu svého života prožil v minulém režimu, musela být nutně poznamenána i jeho profesní kariéra, během níž se připravoval na post rozvědčíka, k jehož činnostem patří i ta diverzní.

V roce 1988 mu byla propůjčena medaile „Za službu vlasti“ a on hodnocen jako třídně uvědomělý, politicky vyspělý, se schopností prosazovat vedoucí úlohu Komunistické strany Československa.

Taková medaile se nedávala formálně a každému, ale jen opravdu těm horlivým a přesvědčeným.

Po převratu v roce 1989 prozřel a rozvíjel svou profesní kariéru na druhé straně vojenské barikády, znovu uspěl a tím si svou minulost „odpracoval“. Budiž.

To píšu proto, protože mohl být novým režimem jako přesvědčený komunista odkopnut a svou vojenskou kariéru dosloužit v praporčické hodnosti. Jeho soudruzi to tak dělali těm, co se prohřešili vůči rudé víře docela pravidelně a ti které to potrefilo ještě mohli mluvit o štěstí.

Jinými slovy, náš prezident dostal novou šanci, kterou využil.

A teď bych se chtěl zeptat, proč takovou šanci nemůže dostat Filip Turek, jehož proviněním a škraloupem jsou nešťastná, nevhodná a možná ještě nějaká vyjádření na sociální síti před mnoha lety?

Myslím, že kdybychom prošacovali minulost všech občanů jenom v tom, jak se vyjadřovali na internetu, čistý jako lilie by nebyl nikdo.

Chci tím říct, že odstavit Turka od ministerského postu s důvodem, že blbě kecal někde na internetu, je malicherné, jako důvod slabé a účelnost tohoto kroku z něj čouhá jako sláma z bot.

Jestliže pan prezident chce být prezidentem nadstranickým a nestranným, měl by dokázat být také velkorysý, dát tu samou příležitost které se dostalo i jemu a nezdůvodňovat své kroky nedůstojným trapčením.

Autor: Vladimír Šťastný | pondělí 22.12.2025 15:21 | karma článku: 11,22 | přečteno: 101x

Další články autora

Vladimír Šťastný

Vysušíme střední Evropu pomocí větrných elektráren na poušť?

Před bezmála šesti léty jsem tu zveřejnil blog, v němž jsem uvažoval o možnosti ubývání srážek díky zpomalení vzdušného proudění vlivem činnosti větrných elektráren.

20.10.2025 v 18:50 | Karma: 29,15 | Přečteno: 772x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Vladimír Šťastný

Systémoví versus nesystémoví.

Především z médií hlavního proudu dnes můžeme číst, vidět a slyšet, že letošní volby jsou soubojem systémových stran, vůči těm nesystémovým až dezolátním nebo vysloveně proruským.

10.8.2025 v 9:22 | Karma: 29,51 | Přečteno: 566x | Diskuse | Společnost

Vladimír Šťastný

Výlet do Menhartic.

Menhartice bývaly v Česku dvoje. Jedny na Třebíčsku a druhé poblíž Křimova na Chomutovsku. Ty na Chomutovsku, díky stavbě Křimovské přehrady, už zanikly. Přesto jsme se do nich dnes s dědou vypravili.

13.4.2025 v 15:30 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse | Fotoblogy

Vladimír Šťastný

Mařiče elektrické energie. To jsme doopravdy všichni pitomí?

Přiznám se, že když jsem poprvé četl o mařičích elektrické energie, myslel jsem, že jde o únik textu, který měl nějaký novinář nachystaný na 1.duben. Leč na téma výroby elektrické energie v Evropě, se v Evropě nežertuje...

26.1.2025 v 12:10 | Karma: 35,15 | Přečteno: 1226x | Diskuse | Společnost

Vladimír Šťastný

Ochrání CHKO Krušné hory?

Dne 29.7.2024 zahájilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Jeden by si radostně zavýskl, ale ve chvíli, kdy se jen trochu zaberete do materiálů, nabydete dojmu, že

13.12.2024 v 17:14 | Karma: 7,08 | Přečteno: 149x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...
17. prosince 2025  11:22

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie po útoku zadržela dceru

ilustrační snímek
21. prosince 2025  14:22,  aktualizováno  22. 12. 15:52

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle...

Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezoval i protisměr

Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)
22. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  15:52

Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň...

Žádné krůty z Ameriky, mladí lidé se dnes vracejí ke kaprovi, říká rybníkář

Chovatel ryb v Tovačově a Záhlinicích na Zlínsku Jiří Zahradníček. (prosinec...
22. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Kapr je první ryba, kterou člověk domestikoval. Jeho šlechtění trvá už několik set let a...

Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.
22. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam...

Vladimír Šťastný

  • Počet článků 144
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1793x
Místní patriot, který ví, že Krušné hory jsou krásné

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.