AOV22 - akcelerují nás akcelerační oblasti do zelené totality?

Pokud vám šifra v nadpisu nic neříká, jste šťastní lidé. Nám bohužel říká, proto se nám toho štěstíčka tolik neurodilo.

AOV22 je Akcelerační oblast (AO) pro větrné elektrárny číslo 22. Je k nalezení na mapách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a znamená to, že v místě našeho bydliště hrozí, že zde bude postavena větrná farma, která přináší celou řadu záhad.

Ať materiál MMR jako místní občané studujeme z které strany chceme, nedokážeme rozpoznat, co má vlastně znamenat. Ve vyznačené oblasti totiž už větrná farma stojí a je to zrovna ta u nás dosud největší, farma Kryštofovy Hamry s 21 kusy strojů o výšce okolo 120m a výkonu 2MW. Na co tedy MMR stanovilo AO do místa, kde už větrná elektrárna je?

V dostupném materiálu k oblasti se lze dočíst, že zde bude proveden repowering stávající větrné farmy, kde bude původní počet 21 strojů 2MW nahrazen 16 kusy o výkonu 5MW a výšce 160m. Ale kde to MMR vzalo? Není dohledatelný žádný projekt, který by něco takového tvrdil, nic neví ani AI, ale MMR už ví....Není to trochu podezřelé?

Navíc je AOV22 prodloužena takovou nudlí podél hlavní silnice až po větší prostor nad obcí Volyně, kde ale není žádný záměr namalován. Navíc spodní část hranice AO je pouhých 350m od prvního obydlí obce. Proč to takto navrhli, když ministryně Mrázová tvrdila, že stroje mohou být nejblíže obydlí 500m, vládní zmocněnec Turek 700m a obě cifry jsou naprosto směšné a pro dotčené obyvatele vysloveně likvidační?

Proč, proč, proč a proč. V pátek pojedeme odevzdat svůj postoj do Radiopaláce. Tomu, že se dočkáme nějaké reakce, moc nevěřím. Každopádně budeme za svůj životní prostor dále bojovat.

Autor: Vladimír Šťastný | úterý 12.5.2026 18:34 | karma článku: 7,37 | přečteno: 78x

Vladimír Šťastný

  • Počet článků 148
  • Celková karma 7,80
  • Průměrná čtenost 1777x
Místní patriot, který ví, že Krušné hory jsou krásné

