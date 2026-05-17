Akcelerační oblasti jsou krádeží a podrazem na naši zemi a její občany.
Pokud vám název nic neřekl, jednalo se o umístění Akceleračních oblastí, které umožňují stavby fotovoltaický a větrných elektráren (dále jen FVE a VTE) v tzv. zrychleném řízení, tedy v režimu, kdy například nebude vyžadováno řízení EIA (vyhodnocování vlivů na životní prostředí).
Pro ty, kteří se nikdy takového jednání neúčastnili: veřejné projednání má ze zákona za úkol seznámit veřejnost s chystaným záměrem a význam má především pro ty, kdo si nedokáží vyhledat potřebné informace sami. Bohužel, materiálu ke zveřejnění je takové množství, že si předem neinformovaný po dvouhodinové přednášce nemůže odnést přehledný obrázek toho, co se vlastně chystá.
To nebyl úplně náš případ, my se o věc už nějakou dobu zajímáme a materiály Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), bedlivě sledujeme a studujeme. Odjížděli jsme na místo s mírnou skepsí, protože jsme se v minulosti účastnili celé řady veřejných projednávání především v rámci EIA dílčích částí Větrného parku Chomutov. To se také nakonec potvrdilo. Na vznesené dotazy odpovědní odpovídali sebevědomě, s důrazem na to, nepřipustit žádnou pochybnost o správnosti jejich konání. Nevyřčeně, „my to máme dobře, to jen vy to nechápete“. Takhle je to totiž vždycky.
Nicméně úplně k ničemu to nebylo. Mezi tázajícími se byla celá řada starostů a starostek především menších obcí, kteří se jako jeden ptali na toto:
- proč s nimi celou dobu státní správa nekomunikovala a proč celé řízení proběhlo tak potichu s rovnou naservírovaným výsledkem? Pokud by byli státní úředníci v přímém styku se starosty nebo zastupiteli obce, mohlo se předejít celé řadě sporných výsledků. Můj soukromý dojem je, že nikdo nikde nebyl a celá Změna č.2 ÚRP a vytýčení akceleračních oblastí proběhla kompletně z kanceláře.
- dalším často se opakujícím se dotazem byl 500m odstup strojů od obydlí. Odpověď byla naprosto skandální. Oni prý mají od svých odborníků doloženo že to stačí (ale alespoň já jsem žádný odbornou a potvrzenou studii v materiálu neviděl) a zlatou tečkou byl dovětek, „že kdyby připustili větší odstup, tak by se jim to tam nevešlo“. Co si asi má o tom člověk myslet hezkého...
- věcnou připomínkou bylo upozornění na provedení biologického průzkumu, které bylo údajně provedeno během tří měsíců i když minimální doba průzkumu aby něco vůbec zjistil, musí probíhat 1 rok. Tady bylo připuštěno, že to nebylo optimální, dále to odpovídající nerozváděl.
- perličkou byl dotaz na znehodnocení pozemků a nemovitostí v blízkosti VTE. Podle údajné studie, kterou si MMR nechalo vypracovat k znehodnocení nedojde, podle zástupců státní zprávy údajně cena těchto nemovitostí naopak stoupla...to se mi pro naprosto zjevnou lež nechce ani komentovat.
V diskusi vystoupily i známé osoby, které se veřejně vyjadřují k problémů OZE a energetiky obecně. Pánové Ivan Noveský a Hynek Beran, kteří jsou autory celé řady odborných kritických článků na tato témata.
- pan Noveský upozornil na zjevný rozpor v umísťování AO se směrnicí REDIII a zákonem č.249/2025Sb., to je legislativa vytvořená přímo pro umisťování AO a podle které mají být upřednostňovány především už znehodnocené plochy, například staré a nevyužívané průmyslové areály. Některé AO jsou vytvořeny v přímém rozporu s touto legislativou a já jsem přesvědčen, že je to i ta naše (AOV22).
Celá veřejná diskuse probíhala dlouho do večera. Z časových důvodů jsme ji nemohli absolovovat celou. Celé projednání je zaznamenáno na youtube na adrese:
Záznam trvá téměř 12 hodin. Je to spíš pro masochisty, to asi nikdo nedá, dotazy veřejnosti začínají zhruba od 2:30 hod záznamu, tam to začíná být zajímavé.
Ještě komentář samotného Hynka Berana.
Jak jsem napsal už v začátku blogu, celé vytýčení AO je kolosálním podvodem, které má umožnit budování OZE bez pravidel a tato šaškárna ho má posvětit. Umožní to stavět zdroje, které nám energeticky nepomohou, spíše naopak, a umožní jejich vlastníkům a provozovatelům dojit náš stát na dotacích takovým způsobem, že na solární tunel budeme vzpomínat s nostalgickou slzou v oku jako na něco, co bylo ve srovnání s tímto naprosto nevinné.
Je to totiž už několikáté opakování téhož:
– biopaliva
– FVE
– teď VTE a určitě to není naposledy.
Vůbec si nedělám iluze o tom, že by se úředníci MMR namáhali s vypořádáním písemných připomínek. Vymezení AO je politický úkol a je považován za předem splněný. Jenom tím ale naštvou velký počet lidí a ještě větší bude těch, kterým to dojde později. Ti všichni přibudou k těm, kteří už dnes nevěří politikům ani pozdrav.
S největší pravděpodobností to bude mít právní dohru.
Vladimír Šťastný
