Zagorka po sedmi letech
Sedm let! Tolik uteklo od chvíle, kdy jsem tu poprvé psal o Zagorce. Pamatujete? Finanční oddělení, samé neoznačené dveře a já s hlavou prázdnou jak vymetenou, zpocenej až na plotýnkách. Tenkrát jsem se smál sám sobě a směju se dodnes, i když už mám pár šedin navíc a v hlavě snad i trochu toho rozumu. Smích mi ale zůstal, ten se mnou drží basu celej život. No a Zagorka? Ta se směje pořád stejně...
Včera večer mi zazvoní telefon a na displeji svítí „Zagorka“. Říkám si, buď bude sranda, nebo průšvih. A víte co? Bylo obojí!
„Ahoj, tak jsem si vymalovala,“ povídá, jako by mi hlásila, že si koupila rohlíky.
„Cože jsi?“
„No vymalovala. Celej byt. Sama.“
A začala vyprávět. Jeden známej jí slíbil, že jeho lidi přijedou a byt jí vymalujou. Slíbil hory doly, jenže víte, jak to chodí... nikdo nepřijel, nikdo se neozval, prostě ticho po pěšině!
„Tak jsem v pátek večer stála uprostřed obýváku, všechno vystěhovaný, stěny holý, a říkám si: Vlasto, buď budeš brečet, nebo budeš malovat. Brečet mě nebaví. Jsem silná ženská, zvládnu to.“
A zvládla!
V sobotu ráno už stála před prodejnou „Barvy – laky“ a s pomocí šikovného prodavače nakoupila všechno, co potřebovala, a možná i trochu víc.
Musím se přiznat, že jsem si to při jejím vyprávění hned začal představovat. Zagorka na štaflích, v ruce váleček, na hlavě šátek z novin, na nose kapka barvy a v rádiu Olympic. Štafle se kymácej, váleček kape a ona si k tomu zpívá. Sousedi za zdí si určitě mysleli, že tam má mejdan. A on to vlastně mejdan byl, jen s jednou účastnicí a třiceti litrama bílýho Primalexu!
Poslouchal jsem ji a vůbec jsem nevěděl, jestli se mám smát, nebo zlobit, tak jsem dělal obojí.
„A proč jsi mi sakra nezavolala? Víš, jak rád bych ti pomohl!“
„Nechtěla jsem tě otravovat, Pražáku...“
„Ty jo, to snad nemyslí vážně?! Otravovat? Mě?“ šlo mi hlavou... Mě, kterej kvůli ní kdysi bloudil po finančním oddělení a nemohl si vzpomenout, jak se vlastně jmenuje. Tak to teda ne!
Ale tohle je celá Zagorka. Pro každýho udělá první poslední. Vyslechne tě, pochopí, poradí, a když je potřeba, tak i přijede. Jenom říct NE se nikdy moc nenaučila. A tak se stává, že si na ni lidi vzpomenou hlavně ve chvíli, kdy od ní něco potřebujou. A ona? Usměje se a jde na to. Ale už se zlepšuje, děvče jedno... už umí i odmítnout.
No a ten její smích, to vám musím říct! Když se rozjede, tak se začnu řechtat taky a ani nevím čemu, to je fakt nakažlivý!!! Je prdlá, je veselá kopa, a kdo jednou zažil Zagorku v plný síle, ten ví, o čem mluvím.
Známe se dlouho, fakt hodně dlouho. Oba víme, že ten druhej tu je, a to je víc, než má spousta lidí. Myslím, že se nepletu, když si dovolím tvrdit, že já „mám Zagorku“ a Zagorka „má Pražáka“.
Po chvíli jsem jí do telefonu nakázal, a na svoje poměry dost přísně:
„Příště mi zavoláš hned. Rozumíš? Hned! A já přijedu.“
„Jo, jo...“ smála se.
Já vím, že nezavolá. Zase si poradí sama, zase bude silná ženská. Tak jí to aspoň napíšu sem, kde si to může přečíst, kolikrát bude chtít:
Vlasti, děkuju. Za ten tvůj smích, za to, že umíš poslouchat, a hlavně za to, že jsi pořád ty.
A až budeš příště malovat, tak nedělej Zagorku, ty vole... a zavolej mi!
Tvůj Pražák...
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