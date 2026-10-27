Tajemství československé vzájemnosti odhaleno v Hodoníně. S hosty a vzácnou vlajkou
Byl pondělní večer 26. října a já jsem přemýšlel nad neobvyklým posunem zapalování ohňů na Bradle k výročí republiky. Účastnil jsem se jich v minulosti již několika a vždy plály v předvečer samotného státního svátku. Letos se však tradiční vatra u monumentální Štefánikovy mohyly rozhořela o den dříve. Proč? Když přede mnou vyvstaly překvapivé mezinárodní souvislosti, nebylo divu, že jsem se rozhodl hned na druhý den vyrazit do Hodonína. Spolu s přáteli ze Slovenska. A co všechno se k tomu vlastně váže?
Důvod dřívějšího zážehu vatry na slovenské straně byl čistě pragmatický, a přesto hluboce symbolický. Mezi slovenskými Košariskami, Myjavou a moravským Hodonínem totiž existuje silné partnerské pouto.
Přesunem vatry na pondělní večer se uvolnily ruce slovenské delegaci a obyvatelům podbradlianského regionu, aby se v úterý 27. října mohli osobně zúčastnit významné události v rodišti Tomáše Garrigua Masaryka – slavnostního odhalení Štefánikovy Lavičky cti a slávy na náměstí za radnicí.
Vlakem ve dvanáct nula sedm za naplněním klukovského snu
Moje úterní cesta na Moravu začala na myjavském nádraží. Když přesně ve 12:07 vyjel osobní vlak směr Hodonín, byla to pro mě chvíle hluboké osobní i dějinné symboliky. Přesně v čase 12:07 jsem se totiž v roce 1967 narodil. Ve vlaku se mnou však necestovala běžná skupina výletníků, ale delegace z místního odboru Matice slovenské – Hurbanovskí matičiari v čele s předsedkyní Blankou Kovarčíkovou, která je rodově spřízněná se samotným generálem Milanem Rastislavem Štefánikem.S sebou jsme vzali mimořádný historický klenot: věrnou repliku Štefánikovy Preisigovy vlajky.
Měl jsem tu čest tuto historickou vlajku osobně držet za všechny krajany žijící mimo Slovensko u příležitosti 105. výročí vzniku Štefánikova památníku na Myjavě.
Tento monument z roku 1921 je vůbec největším Štefánikovým figurálním sousoším a jako jeden z mála přečkal bouřlivé zvraty 20. století na svém původním místě. Dnes tato vlajka symbolicky zavlaje na moravské půdě.
Celý ten moravsko-slovenský příběh má přitom neuvěřitelné historické podhoubí. Vše se totiž točí okolo odvahy těch, kteří byli ochotni se se zbraní v ruce postavit za svobodu svého lidu.
Od Sámovy armády k hurbanovským dobrovolníkům
Tato neviditelná, ale pevná nit cti se v naší krajině netáhne pouze od národních buditelů 19. století. Její prvopočátek leží mnohem hlouběji v minulosti – u naší vůbec nejslavnější Sámovy armády z roku 623. Tehdy se naši společní předkové poprvé dokázali sjednotit, ukázat příkladnou čest, hrdost a vymanit se z cizí nadvlády. Odkaz ochrany rodné země z textů o naší nejstarší historii ční z hlubin věků jako absolutní vzor.Tento prastarý archetyp bojovníka za svobodu o staletí později probudil hurbanovské dobrovolníky. 18. září 1848 skládala první slovenská dobrovolnická armáda svou přísahu v Javorníku, v místech dnes již zbořené rozhledny Drahy. Po přechodu na Slovensko měla tato výprava své ležení přímo u obce Košariská. Když se o třicet let později v Košariskách narodil Milan Rastislav Štefánik, místní pamětníci mu tyto příběhy živě vyprávěli. V malém chlapci zanechaly nesmazatelnou stopu a po vzoru těchto dávných bojovníků pak v dospělosti zakládal československé legie po celém světě. Jeho dětský sen a hluboká úcta k rodné zemi se tak naplnily měrou vrchovatou. Jak připomíná historický přehled o kolébce slovenské revoluce na stránkách Matice slovenské, tyto základy nesmí být zapomenuty.
Unikátní tajemství z argentinského pralesa
Tajemství československé vzájemnosti má však doslova globální rozměr. Jen málokdo z přítomných v Hodoníně tušil, že podobně silná úcta k zakladatelům našeho státu žije i na druhé straně zeměkoule.V argentinském městě Presidencia Roque Sáenz Peña v provincii Chaco stojí uprostřed parku unikátní společné sousoší: T. G. Masaryk s otevřenou knihou a M. R. Štefánik ve vojenské uniformě.
Památník zde v letech 2000 a 2007 vybudovali potomci českých a slovenských emigrantů, kteří v drsných podmínkách severní Argentiny pěstovali bavlnu. Podrobné svědectví o tomto jihoamerickém monumentu přináší Spolek pro vojenská pietní místa (VETS), a pokud chcete vidět, jak sochy vypadají v obklopení palem, můžete nahlédnout do videoarchivu České televize a jejího dokumentu Šumné stopy v Argentině.
Poslání Lavičky cti a slávy
Náš úterní příjezd vlakem na hodonínské nádraží ve 13:50 znamenal rychlý přesun k radnici. Přestože jsme minuli úplný úvod slavnostního ceremoniálu, s delegací a replikou vzácné Preisigovy vlajky v rukou jsme dorazili přesně ve chvíli, kdy za doprovodu vojenské čestné stráže vrcholily projevy k odhalení Štefánikovy Lavičky cti a slávy.
Tento nový památník v Masarykově rodišti nemá být jen dalším kusem opracovaného materiálu. Jeho hlavním smyslem je přimět nás k zastavení. Nabízí prostor, kam se člověk může posadit, spočinout v hektické době a v tichu rozjímat nad hodnotami, na kterých naše svoboda stojí. Dává nám možnost symbolicky usednout vedle odkazu našich státníků a vzpomenout na každého obránce této země od roku 623 až po dnešek.Až se příště podíváte na mapu nebo nastoupíte do vlaku na pomezí, vzpomeňte si, že ona neviditelná nit vzájemnosti vede nejen přes hranice našich dvou států, ale přes celé dějiny a kontinenty.
Stačí jen chtít tyto příběhy číst a předávat dál.
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