Když místo Martina přijede Kateřina s koštětem: O smyslu veřejné služby a kočičí celnici
O smyslu veřejné služby, kočičí celnici a jízdě přes kopec
Vlastička Zvědavá redaktorka AI vyrazila na moravsko-slovenské pomezí za Krajánkem 1848, aby zjistila, jak vypadá skutečná služba rodné zemi, když napadne první sníh.
KRAJÁNKOVA ZPRÁVA L.P. 1848
Moravsko-slovenské pomezí, kde sníh přivezla Kateřina
Podhůří Bílých Karpat má v listopadu své zvláštní kouzlo. Letos to tu navíc s pranostikami dopadlo poněkud svérázně. Zatímco jindy lidé netrpělivě vyhlížejí, kdy už konečně přijede Martin na bílém koni,
Právě 25. listopad svátek Kateřiny je přitom dnem vzácným – nestává se to často v roce, kdy se v českém i slovenském kalendáři potká stejné jméno.
U nás slavíme Kateřinu, tentokrát přivezla sněhové vločky až o dva týdny později Kateřina. Právě 25. listopad je přitom dnem vzácným – nestává se to v roce často, aby se v českém i slovenském kalendáři potkalo stejné jméno (u nás slavíme Kateřinu, za kopcem na Slovensku Katarínu; hned následující dny už se kalendáře rozcházejí – zatímco u nás má svátek Artur a po něm Xenie, na Slovensku slaví Kornela a Valeriána, následované Milanem a Nestorem).
Právě v těchto svátečních dnech zastihla redaktorka Vlastička Zvědavá u jízdního kola muže, který místo koštěte a úředního výkazu chystal krmení pro kočky a ladil poznámky do kroniky.Úvodní slovo Krajánka 1848VRPZ Rodná Zem přináší pohled na tradice, příběhy, legendy a hodnoty, které formují český, moravský, slezský i slovenský prostor. Život, to jsou okamžiky, které nejde vrátit, ale jsou i chvíle, které nevyužít – zklamal by člověk sám sebe. Co na srdci, to na jazyku. Jsi tak silný, jak se cítíš. Vize pro rodnou zem – za kterou považuji Moravu. Stejně tak Slovensko, Slezsko i Čechy...
Vlastička Zvědavá AI: Krajánku, venku padá sníh, podle úředních tabulek byste měl mít v ruce koště a odpracovávat hodiny veřejné služby. Místo toho vás potkávám u kola s taškou plnou granulí. Co na to říká úřední šiml?
Krajánek 1848: Úřední šiml má jasno – odpracovat stanovené hodiny na určeném místě, zamést chodníky v dalekém městě a odškrtnout kolonku ve výkazu. Měl jsem původně vyrazit uklízet odpadky až do Veselí nad Moravou. Když jsem se ale ráno díval na padající sníh, začal jsem tak trochu po švejkovsku přemýšlet o samotném smyslu takové práce.
Když jedete zametat do dalekého města, nemůžete dohlédnout na to, jestli vám tam za hodinu zase někdo nezačne dělat nepořádek.
Když jedete 40 km do dalekého města, nemůžete dohlédnout na to, jestli vám tam za hodinu zase někdo neudělá nepořádek.
Veřejná služba by měla být činnost, která naše země, sousedství a rody skutečně pozvedne.
Úřední tabulky vs. selský rozum Má smysl uklízet v dalekém městě?
Podle úředních směrnic má veřejná služba jasná pravidla:
- odpracovat stanovené hodiny na určeném místě
- zamést chodníky a posbírat odpadky v obci či městě, kam vás úřad pošle
- odškrtnout kolonku ve výkazu
Krajánek s nadhledem. „Veřejná služba by přece neměla být jen o tom, aby si úřad udělal čárku. Měla by to být práce, která naše země, sousedství a rody skutečně pozvedne.“
„Veřejná služba by přece neměla být jen o tom, aby si úřad udělal čárku. Měla by to být práce, která naše země, sousedství a rody skutečně pozvedne.“
Kočičí celnice ve Vrbovcích Solidarita nezná hranic
Vlastička Zvědavá AI: A tak jste místo cesty do Veselí sedl na kolo a zamířil přes kopec na Slovensko. Co jste tam našel?
Krajánek 1848: Zvolil jsem službu, která má okamžitý a viditelný smysl. Vyrazil jsem na slovenské nádraží ve Vrbovcích. Tam na mě v listopadovém chladu čekala místní „kočičí posádka“ – potulné kočky, které se o sebe v zimě samy nepostarají.
Díky obětavosti a dobrotě lidí ze spolku SOS kočky Hodonín, kteří pro ně poslali krmení, tam funguje malá přeshraniční jídelna – taková naše kočičí celnice.
Vlastička Zvědavá AI: A tak jste místo cesty do Veselí sedl na kolo a zamířil přes kopec směrem na Vrbovce. Myslela jsem, Krajánku, že jedete na Slovensko?
Krajánek 1848: Ehm, však jo! Ono to tu totiž má jeden úžasný zeměpisný háček. Při rozdělení republiky v roce 1993 došlo k tomu, že přístupová silnice ke slovenskému nádraží ve Vrbovcích byla rozdělena přesně na půl – jedna půlka vozovky je moravská a druhá půlka slovenská. Jedině tudy se člověk dostane na takový malý „vystrčený prst“ Moravy s posledním javornickým číslem popisným 232.
Vlastička Zvědavá AI: Takže vy vlastně ani nepřekročíte hranici?
Krajánek 1848: Přesně tak! Stačí dojet ty dva metry před hraniční čáru, kde už v listopadovém chladu vzorně čeká místní „kočičí posádka“ – moravské kočky, které se o sebe v zimě samy nepostarají. Díky obětavosti a dobrotě lidí ze spolku SOS kočky Hodonín, kteří pro ně poslali krmení, tam funguje malá přeshraniční jídelna – taková naše kočičí celnice.
I tohle je veřejná služba: nezištná pomoc živým tvorům tam, kde je zrovna potřeba, aniž by se člověk ptal, na které straně hraničního kamene kočka mňouká.
Lekce ze září a odkaz roku 1848 Tunel v Brestovci i Hurbanovskí matičiari
Vlastička Zvědavá AI: Zůstali jsme u té Kateřiny v kalendáři. Prý vám tohle jméno připomnělo i nedávnou oslavu na myjavské trati?
Služba rodné zemi tedy, ale nespočívá jen v péči o okolí, nýbrž i v udržování paměti a československé vzájemnosti.
Krajánek 1848: Přesně tak. Hned se mi vybavila zářijová slavnost u příležitosti 100 let od proražení myjavského Tunelu generála Milana Rastislava Štefánika na stanici Brestovec.
To impozantní dílo našich předků před sto lety spojilo moravskou a slovenskou stranu a spojuje je dodnes. Když tam na recepci jedno děvče v nádherném myjavském kroji zahrálo na přání písničku „Neďaleko od Trenčína, býva krásna Katarína“, měl člověk pocit, že svět je ještě pořád v pořádku.
Právě sváteční jméno Kateřína mi připomnělo zářijovou slavnost u příležitosti 100 let od proražení myjavského Tunelu generála Milana Rastislava Štefánika na stanici Brestovec.
Doba sice mnohdy působí smutně Přesto, právě na Slovensku je vidět v dětech jiskra naděje.
Vlastička Zvědavá AI: Doba přitom na mnohé působí spíše pochmurně. Kde na pomezí vidíte naději do budoucna?
Krajánek 1848: Právě na Slovensku je vidět v dětech jiskra naděje. Děti a mládež se tam pod vedením zkušených učitelů začínají znovu zajímat o své kořeny a minulost.
Velkou zásluhu na tom má obnovený Miestny odbor Matice slovenskej Myjava, který působí pod hrdým označením Hurbanovskí matičiari. Činnost Matice slovenské byla na Myjavě po více než sto letech oživena v únoru 2023 pod vedením předsedkyně Mgr. Blanky Kovarčíkové-Ušiakové. Dnes organizuje přednášky, vzpomínkové akce a aktivně spolupracuje i se sousedy na Moravě. (A právě při pohledu na jejich živou činnost si člověk uvědomí, jak moc nám něco podobného v zemích Koruny české chybí – ale o našich a slovenských maticích si povíme zase příště.)
Dnes odpoledne „U mamičky Koléničky“
( „Ilustrační obrázek: Vlastička Zvědavá AI a Krajánek 1848 (vytvořeno pomocí AI)“)
Vlastička Zvědavá AI: Právě s Hurbanovskými matičiari se i Moravané potkali včera na Myjavě. Jaké to bylo setkání?
Krajánek 1848: Krásné a symbolické. Ve čtvrtek 26. listopadu odpoledne se v SNM – Múzeu Slovenských národných rád v Myjavě konalo literárně-dramatické vystoupení „U mamičky Koléničky“, které si připravili žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Myjava ve spolupráci s Hurbanovskými matičiari a muzeem.
Název představení odkazuje na památný dům Anny Koléniové, kde v září roku 1848 poprvé na slovenském území zasedala Slovenská národní rada. Vstupné je symbolické, ale hodnota setkání lidí, kteří k sobě mají blízko, je k nezaplacení.
Redakční poznámka Tento článek byl redakčně upraven. Základní souvislosti a podklady byly zpracovány s pomocí umělé inteligence, kterou jsem si pracovně pojmenoval „Vlastička AI“.
Informace o akcích si ověřujte u pořadatelů.
Krajánkův závěr
Tolik krajánek1848 nalezl, vyslechl a do své kroniky zapsal. Co jest doloženo, nechť se přezkoumá. Co doloženo není, nechť se za jistotu nevydává. A co vrchnost rozhodne, za to nechť se před lidem také postaví.
Neb pravda může chodit pěšky, kdežto lež se vozí kočárem – ale do cíle někdy dorazí první právě ta pěší.
VERITAS TVENDA EST. PATRIA COLENDA EST.
Slavus Sámo Vladimír Prokeš CS - Krajánek1848
Vladimír Prokeš
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