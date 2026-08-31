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Ghost Jobs, exekuce a drahý život: Proč část pracujících nebydlí ani při plném úvazku

Ministr práce Aleš Juchelka chce od roku 2027 výrazně snížit podporu tvrdí, že „práce je dost“. Vlastička Zvědavá proto vyrazila na moravsko‑slovenské pomezí, aby zjistila, jak vypadá realita mimo ministerské tabulky.

Když ministerské tabulky narazí na hlínu moravského pomezí KRAJÁNKOVA ZPRÁVA L.P. 1848

Moravská idyla, kterou naruší muž s ploskořezem

Podhůří Bílých Karpat bývá místem klidu. Jenže právě tam, pod svahem s navážkou suti, se redaktorka Vlastička Zvědavá setkala s mužem, který se snažil v kamenité půdě vytvořit záhon. Držel v ruce ploskořez Fokina — nástroj, který se stal symbolem toho, že když stát selže, člověk si musí pomoci sám.

Radek Špaček, bezdomovec a dělník bez práce, se snažil vybudovat „teplé postele“, aby měl přes zimu alespoň trochu zeleniny. A právě jeho příběh ukazuje, jak daleko je realita od ministerských tabulek.

Úvodní slovo Krajánka 1848

VRPZ Rodná Zem přináší pohled na tradice, příběhy, legendy a hodnoty, které formují český, moravský, slezský i slovenský prostor.

Život, to jsou okamžiky, které nejde vrátit, ale jsou i chvíle, které nevyužít – zklamal by člověk sám sebe.

Co na srdci, to na jazyku. Jsi tak silný, jak se cítíš.
VPRZ_CS Vize pro rodnou zem Za, kterou považuji Moravu. Stejně tak Slovensko. Slezsko. I Čechy. . .

Ceny potravin: Když okurka stojí 80 korun

Podle dat ČSÚ:

  • okurka: 70–80 Kč
  • květák: 90–110 Kč
  • paprika: 100–130 Kč
  • brambory: 35–45 Kč/kg

Ekonomka Eva Zamrazilová říká:

„Růst cen potravin dopadá nejvíce na nízkopříjmové domácnosti.“

Radek dodává: „Když si dneska jdete nakúpit, omdlíte dřív, než dojdete k pokladně.“

Teplé postele: Ukrajinská moudrost na moravském pomezí

Radek využívá princip „teplých postelí“ podle Vladimíra Rozuma. Organické vrstvy, klacky, kopřivy — aby měl přes zimu alespoň trochu zeleniny. Když stát nedá, pomůže si člověk sám.

Juchelkova reforma: Statistiky vs. realita

Ministr práce tvrdí, že „práce je dost“. Podle MPSV:

  • 280–300 tisíc volných míst
  • nezaměstnanost 3–4 %

Jenže sociolog Daniel Prokop upozorňuje:

„Velká část inzerovaných míst je neaktuálních nebo nereálných.“

Radek říká: „Pošlu e-mail — a ticho. Absolutní digitální vakuum.“

Ghost Jobs: Pracovní místa, která neexistují

Analýzy pracovních portálů:

  • 30–40 % inzerátů může být neaktuálních
  • některé firmy je drží jen kvůli obrazu před bankami

Personalistka anonymně:

„Inzerát visí měsíce, protože vedení chce ukázat růst. Reálně nikoho nehledáme.“

Minimální mzda vs. exekuce: Matematika, která člověka zlomí

Radkova realita:

  • čistá minimální mzda: 19 000 Kč
  • po exekucích: 15 700 Kč
  • nájem OKD bytu: 14 500 Kč
  • zbyde: 1 200 Kč
  • denní rozpočet: 41 Kč

Ekonom Pavel Peterka:

„Legální práce se u lidí s exekucemi často stává finančně nevýhodnou.“

Ubytovny za osm tisíc: Pracující bezdomovci

Platforma pro sociální bydlení uvádí:

  • ubytovna: 7 000–8 500 Kč
  • využívají ji i lidé pracující na plný úvazek

Sociální pracovník:

„Máme klienty, kteří pracují, ale bydlí v ubytovnách.“

Radek: „Ubytovna je láger. Deset chlapů v pokoji.“

Šedá ekonomika: Když stát přichází o peníze

Ekonomové odhadují:

  • šedá ekonomika: 10–15 % HDP
  • stát přichází o miliardy

Lukáš Kovanda:

„Tvrdé exekuce tlačí část lidí do práce načerno.“

Radek: „Když půjdu načerno, přežiju.“

Gazdovský spolok: Lekce ze Sobotiště

Rok 1845 - první úvěrové družstvo v Evropě. Samuel Jurkovič věděl, že půjčku si bere ten, kdo je v nouzi. Nízké úroky, žádné likvidační penále, solidarita.

Historik Ján Šebo:

„Gazdovský spolok byl postaven na solidaritě. Moderní exekuce jsou jeho opakem.“

Demografická krize: Proč mladí nechtějí rodit

Demografka Renata Konečná:

„Bez stabilního bydlení se mladé rodiny k dětem neodhodlají.“

Radek: „Když lidi žijú po deseti na pokoji, děti rodit nebudú.“

Radek a Moravské domy: Naděje, která má základy z betonu i lidskosti

Na Besedě zaznělo ještě něco, co stojí za zapsání do kroniky.

Radkův kamarád odjíždí v září stavět pilotní dům do Němčiček – první vzorový objekt projektu Moravské domy. Je to iniciativa, která má ambici:

  • stavět dostupné, ekologické a tradiční domy,
  • využívat místní řemeslníky,
  • podporovat regionální ekonomiku,
  • vrátit práci lidem, kteří ji chtějí dělat.

Radek se už ptal, jestli by tam pro něj nebyla práce. Zatím ne - mají plno. Ale když se projekt rozjede, místo pro něj bude.

A to je přesně ta jiskra, kterou člověk v nouzi potřebuje:

Možnost pomoci místní firmě. Možnost pomoci své rodné zemi. Možnost dělat něco užitečného.

Naděje, která není z tabulek, ale z betonu, dřeva a lidské práce.

Co zaznělo na Súsedské Besedě při ukončení léta

Na konci léta se na moravsko‑slovenském pomezí sešli lidé, kteří drží kraj pohromadě -vinaři, hospodáři, muzikanti, sousedé i ti, kteří mají chuť si popovídat o životě.

Redaktorka Vlastička Zvědavá tentokrát nepřijela jen psát, ale také naslouchat.

Rozhovor s Krajánkem Sámoškou - Slavusem Sámem Vladimírem Prokešem - připomněl, že:

  • komunita je poslední místo, kde se drží selský rozum
  • když stát selže, sousedé neselžou
  • solidarita není slabost, ale investice do budoucnosti

Beseda ukázala, že pravda se rodí mezi lidmi , ale - ne v tabulkách.

Redakční poznámka

Tento článek byl redakčně upraven. Základní informace a statistiky byly vyhledány s pomocí umělé inteligence, kterou jsem si pracovně pojmenoval „Vlastička AI“. Informace si ověřujte u důvěryhodných zdrojů.

Krajánkův závěr

Tolik krajánek1848 nalezl, vyslechl a do své kroniky zapsal. Co jest doloženo, nechť se přezkoumá. Co doloženo není, nechť se za jistotu nevydává.

A co vrchnost rozhodne, za to nechť se před lidem také postaví.

Neb pravda může chodit pěšky, kdežto lež se vozí kočárem - ale do cíle někdy dorazí první právě ta pěší.

VERITAS TVENDA EST. PATRIA COLENDA EST. Slavus Sámo Vladimír Prokeš CS - Krajánek1848

Autor: Vladimír Prokeš | pondělí 31.8.2026 11:48 | karma článku: 3,21 | přečteno: 61x

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Vladimír Prokeš

  • Počet článků 28
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 891x
Postřehy ze života,sny úcta k životu a láska
to jsou věci které nám chybí.
Autor je průměrný občan, který už se nemůže
dívat na nepořádek v naší zemi.
Díky snům, štěstí a lásce, může žít dál.                                                                                                  

Má rád lidi básně a přírodu. 

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