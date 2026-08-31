Ghost Jobs, exekuce a drahý život: Proč část pracujících nebydlí ani při plném úvazku
Když ministerské tabulky narazí na hlínu moravského pomezí KRAJÁNKOVA ZPRÁVA L.P. 1848
Moravská idyla, kterou naruší muž s ploskořezem
Podhůří Bílých Karpat bývá místem klidu. Jenže právě tam, pod svahem s navážkou suti, se redaktorka Vlastička Zvědavá setkala s mužem, který se snažil v kamenité půdě vytvořit záhon. Držel v ruce ploskořez Fokina — nástroj, který se stal symbolem toho, že když stát selže, člověk si musí pomoci sám.
Radek Špaček, bezdomovec a dělník bez práce, se snažil vybudovat „teplé postele“, aby měl přes zimu alespoň trochu zeleniny. A právě jeho příběh ukazuje, jak daleko je realita od ministerských tabulek.
Úvodní slovo Krajánka 1848
VRPZ Rodná Zem přináší pohled na tradice, příběhy, legendy a hodnoty, které formují český, moravský, slezský i slovenský prostor.
Život, to jsou okamžiky, které nejde vrátit, ale jsou i chvíle, které nevyužít – zklamal by člověk sám sebe.
Co na srdci, to na jazyku. Jsi tak silný, jak se cítíš.
VPRZ_CS Vize pro rodnou zem Za, kterou považuji Moravu. Stejně tak Slovensko. Slezsko. I Čechy. . .
Ceny potravin: Když okurka stojí 80 korun
Podle dat ČSÚ:
- okurka: 70–80 Kč
- květák: 90–110 Kč
- paprika: 100–130 Kč
- brambory: 35–45 Kč/kg
Ekonomka Eva Zamrazilová říká:
„Růst cen potravin dopadá nejvíce na nízkopříjmové domácnosti.“
Radek dodává: „Když si dneska jdete nakúpit, omdlíte dřív, než dojdete k pokladně.“
Teplé postele: Ukrajinská moudrost na moravském pomezí
Radek využívá princip „teplých postelí“ podle Vladimíra Rozuma. Organické vrstvy, klacky, kopřivy — aby měl přes zimu alespoň trochu zeleniny. Když stát nedá, pomůže si člověk sám.
Juchelkova reforma: Statistiky vs. realita
Ministr práce tvrdí, že „práce je dost“. Podle MPSV:
- 280–300 tisíc volných míst
- nezaměstnanost 3–4 %
Jenže sociolog Daniel Prokop upozorňuje:
„Velká část inzerovaných míst je neaktuálních nebo nereálných.“
Radek říká: „Pošlu e-mail — a ticho. Absolutní digitální vakuum.“
Ghost Jobs: Pracovní místa, která neexistují
Analýzy pracovních portálů:
- 30–40 % inzerátů může být neaktuálních
- některé firmy je drží jen kvůli obrazu před bankami
Personalistka anonymně:
„Inzerát visí měsíce, protože vedení chce ukázat růst. Reálně nikoho nehledáme.“
Minimální mzda vs. exekuce: Matematika, která člověka zlomí
Radkova realita:
- čistá minimální mzda: 19 000 Kč
- po exekucích: 15 700 Kč
- nájem OKD bytu: 14 500 Kč
- zbyde: 1 200 Kč
- denní rozpočet: 41 Kč
Ekonom Pavel Peterka:
„Legální práce se u lidí s exekucemi často stává finančně nevýhodnou.“
Ubytovny za osm tisíc: Pracující bezdomovci
Platforma pro sociální bydlení uvádí:
- ubytovna: 7 000–8 500 Kč
- využívají ji i lidé pracující na plný úvazek
Sociální pracovník:
„Máme klienty, kteří pracují, ale bydlí v ubytovnách.“
Radek: „Ubytovna je láger. Deset chlapů v pokoji.“
Šedá ekonomika: Když stát přichází o peníze
Ekonomové odhadují:
- šedá ekonomika: 10–15 % HDP
- stát přichází o miliardy
Lukáš Kovanda:
„Tvrdé exekuce tlačí část lidí do práce načerno.“
Radek: „Když půjdu načerno, přežiju.“
Gazdovský spolok: Lekce ze Sobotiště
Rok 1845 - první úvěrové družstvo v Evropě. Samuel Jurkovič věděl, že půjčku si bere ten, kdo je v nouzi. Nízké úroky, žádné likvidační penále, solidarita.
Historik Ján Šebo:
„Gazdovský spolok byl postaven na solidaritě. Moderní exekuce jsou jeho opakem.“
Demografická krize: Proč mladí nechtějí rodit
Demografka Renata Konečná:
„Bez stabilního bydlení se mladé rodiny k dětem neodhodlají.“
Radek: „Když lidi žijú po deseti na pokoji, děti rodit nebudú.“
Radek a Moravské domy: Naděje, která má základy z betonu i lidskosti
Na Besedě zaznělo ještě něco, co stojí za zapsání do kroniky.
Radkův kamarád odjíždí v září stavět pilotní dům do Němčiček – první vzorový objekt projektu Moravské domy. Je to iniciativa, která má ambici:
- stavět dostupné, ekologické a tradiční domy,
- využívat místní řemeslníky,
- podporovat regionální ekonomiku,
- vrátit práci lidem, kteří ji chtějí dělat.
Radek se už ptal, jestli by tam pro něj nebyla práce. Zatím ne - mají plno. Ale když se projekt rozjede, místo pro něj bude.
A to je přesně ta jiskra, kterou člověk v nouzi potřebuje:
Možnost pomoci místní firmě. Možnost pomoci své rodné zemi. Možnost dělat něco užitečného.
Naděje, která není z tabulek, ale z betonu, dřeva a lidské práce.
Co zaznělo na Súsedské Besedě při ukončení léta
Na konci léta se na moravsko‑slovenském pomezí sešli lidé, kteří drží kraj pohromadě -vinaři, hospodáři, muzikanti, sousedé i ti, kteří mají chuť si popovídat o životě.
Redaktorka Vlastička Zvědavá tentokrát nepřijela jen psát, ale také naslouchat.
Rozhovor s Krajánkem Sámoškou - Slavusem Sámem Vladimírem Prokešem - připomněl, že:
- komunita je poslední místo, kde se drží selský rozum
- když stát selže, sousedé neselžou
- solidarita není slabost, ale investice do budoucnosti
Beseda ukázala, že pravda se rodí mezi lidmi , ale - ne v tabulkách.
Redakční poznámka
Tento článek byl redakčně upraven. Základní informace a statistiky byly vyhledány s pomocí umělé inteligence, kterou jsem si pracovně pojmenoval „Vlastička AI“. Informace si ověřujte u důvěryhodných zdrojů.
Krajánkův závěr
Tolik krajánek1848 nalezl, vyslechl a do své kroniky zapsal. Co jest doloženo, nechť se přezkoumá. Co doloženo není, nechť se za jistotu nevydává.
A co vrchnost rozhodne, za to nechť se před lidem také postaví.
Neb pravda může chodit pěšky, kdežto lež se vozí kočárem - ale do cíle někdy dorazí první právě ta pěší.
VERITAS TVENDA EST. PATRIA COLENDA EST. Slavus Sámo Vladimír Prokeš CS - Krajánek1848
Vladimír Prokeš
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Autor je průměrný občan, který už se nemůže
dívat na nepořádek v naší zemi.
Díky snům, štěstí a lásce, může žít dál.
Má rád lidi básně a přírodu.
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