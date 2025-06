Nebolí Vás také náhodou zničehonic rameno a vršek paže…?

Mě ano. Už několik měsíců mě zužuje tupá bolest levého ramene, která přechází až do horní části paže. No a co, říkáte si asi, jenže jsem zjistil, že nejsem sám…

. Ta bolest je hodně nepříjemná, omezuje rozsah pohybu mojí celé levé ruky, nezvednu ji nad hlavu, za hlavu ji už vůbec nedám a bohužel jsem hodně limitovaný i co se týká síly, kterou jsem tou rukou schopen vyvinout. Protože dělám fyzicky, je to o to nepříjemnější. A zjistil jsem, že s podobnými problémy s ramenem, nebo s horní částí paže, nejsem v poslední době rozhodně sám… Když jsem si v práci na bolest postěžoval kolegům, zjistil jsem, že několik z nich má to samé, tu o menší, tu o větší intenzitě bolesti a omezení pohybu. Dokonce jsme se shodli na tom, že i v našem okolí známe pár lidí, které vlastně trápí úplně to samé. Z ničeho nic tupá bolest paže, respektive ramene, která se objevila, aniž by si byl člověk vědomý nějakého okamžiku „úrazu“, pohmoždění nebo něčeho podobného. Prostě jste se jednou ráno probudili a bylo to tam. A teď přejdu k tomu, proč vůbec tento blog píšu – doslova u 100% lidí, o kterých jsem buď já, nebo kolegové zjistili stejné potíže, jde o rameno – ruku, do které jsme před několika roky dostávali injekci vakcíny proti covidu-19. Nejsem žádná konspirátor, ani „antivaxer“, jak se svého času odmítačům očkování říkalo. Jsem diabetik, takže jsem s očkováním neváhal a očkovat jsem se nechal několika dávkami, celkem to bylo 4x. Naposledy v roce 2022. Ta bolest v rameni a paži, jak jsem si uvědomil, je vlastně navlas stejná, jakou jsem pociťoval cca druhý den po každé dávce, jenže od posledního očkování už uběhly 3 roky, z toho dva a půl roku v pohodě, ale najednou před cca půl rokem tohle. Chtěl bych se tedy touto cestou zeptat Vás, čtenářů, zda někdo z vás, nebo z Vašich blízkých pociťuje podobné potíže v rameni, do kterého jste byli proti covidu očkováni. Já byl očkován vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer. Tento blog píšu i z toho důvodu, protože si chci nejprve ověřit, zda to není náhoda a jestli nějaký větší počet lidí cítí to samé, stejně jako já a další o kterých vím, v rameni, kam byli očkováni. Až budu vědět více, chci tento případný vedlejší účinek očkování na covid buď nahlásit na SÚKL, nebo případně ne. Tak prosím, máte někdo podobné problémy? Za reakce v diskusi předem děkuji. ......