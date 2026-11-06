Ten, který se /ne/počůral v parku (humoreska)
Tuhle se mi stalo, že jsem připoutané víčko otevřené lahvičky (ev.číslo této směrnice Evropského parlamentu je 2019/904, článek 6), řádně nezašrouboval přes závit a voda se mi vylila do kapsy, následně na nohavici. Kapsu jsem vyždímal, čímž pode mnou vznikla loužička.
Což by nebyl takový problém, kdyby se na cestičce, co čert nechtěl, nezjevila paní s čoklíkem na vodítku, dramaturgyně ČT „Koza Nostra“ z pořadu, na kterém spolupracuji. Takhle už v té televizní bídě stojí fronta tvůrců a škemrá o práci a vlhká nohavice s loužičkou může vyvolat nepříznivý dojem o použitelnosti režiséra trpícího inkontinencí. Takového nemůžeme ve veřejnoprávní potřebovat.
Loužičku jsem se snažil nenápadně zakrýt botou, to se moc nevydařilo, vypadlo ze mě něco ve smyslu, že ti psi to tady děsně znečišťují. Jelikož ale sama venčila čtyřnohého miláčka, zatvářila se jako když Trumpovi nedali Nobelovku.
Nedůvěřivě si mě změřila a po chvíli jsme se rozloučili s tím, že se uvidíme na půdě ČT, pokud tato ovšem nebude již zrušena.
Zkroušeně jsem se posadil na lavičku a zapnul tlačítko s AI. Dozvěděl jsem se vysvětlení svého maléru: „Malá otevřená lahvička s vodou se v široké kapse může velmi snadno rozlít. I když je lahvička postavená dnem dolů, široká kapsa jí neposkytuje žádnou oporu.
Jakmile se začnete pohybovat (chůze, sedání, ohýbání se), lahvička se v širokém prostoru kapsy okamžitě překlopí nebo sklouzne na bok. Pohyb vašich nohou vytváří setrvačnou sílu, která vodu z otevřené nádoby doslova vyšplouchne ven, i kdyby lahvička zázrakem zůstala stát rovně.
Můžeme společně vymyslet bezpečnější způsob, jak v ní vodu nebo jinou drobnost přenést bez nehody.“
To se mi teda ulevilo, díky AI...
V tuto odpolední dobu potkávám na Petříně známého, který to ze zdravotních důvodů bere z Ministerstva kultury, kde pracuje, přes Petřín domů na Pohořelec. Tentokrát byl ale schlíplý jako zmoklá nosnice.
„Vypadá to, že mě Velký Oto asi vyrazí,“ stěžoval si, „jsem prostě fuori campo, nepatřím do jeho mafiánské stáje.“
Politoval jsem ho, že to taky dobře znám, ale tamhle pod tu novou lanovku přece neskočíme.
Všiml si skvrny na mé nohavici. „No a vidíš, a k tomu ke všemu musím taky pořád chodit čůrat. Doktoři si s tím nevědí rady, všecko mám v pořádku. Ale jsem jak protrženej, abych si snad koupil pleny, já se picnu!“
Uklidňoval jsem ho, s tím, že se na to teda mrknem a ťuknul do mobilu. „Ty, kamaráde,“ povídám s pohledem na displej, „ty budeš mít tzv. polyurii, ale ze stresu a úzkosti. To se vyplavuje do těla adrenalin a kortizol“.
„Trhni si protézou s tím doktorem Googlem“, zavrčel známý.
„No, ale když ti nepomohli ani bílé pláště...Hele, poslouchej: tyto hormony uvádějí tělo do režimu bojuj, nebo uteč, což stimuluje rychlejší filtraci a zvýšenou produkci moči... To se ti ale srovná, když se uklidníš.“
„To se ti řekne,“ pravila ta oběť motoristů povisle. „Oni mě dokonce chtějí strčit do suterénu mezi ostrahu ministerstva.“
„A víš, že to není špatný džob?“ já na to po chvíli. „Znal jsem jednoho z ostrahy, bývalýho asistenta z Barrandova, ten si to docela liboval. Vykládal, že to tam chodí tak, že hoši z ostrahy se ráno sejdou, rozleje se rum, večer pár obhlídek, rozleje se rum, zchrupnou si občas, mají teplé oblečení, termoprádlo a boty k tomu, slušnej plat...“
Známému vhrkly slzy do očí. „Na to jsem nepotřeboval dva vysokoškolské diplomy!“
„Máš smůlu, že patříš mezi ty poctivé, co je mají pravé, nezfalšované,“ těšil jsem ho, „ale neboj, bude líp, na každou svini – totiž svině - se vaří voda.“
A pozval jsem toho sympatického zoufalce na pivo. Trochu i ze zištných důvodů – až se to otočí (což jsem zažil nesčíslněkrát), může se stát ministrem kultury, a já, jestli se toho dožiju ( protože in memoriam je na houby) obdržím uznání za celoživotní dílo.
Dobrá zpráva nakonec - nohavice mezitím už oschla.
Vít Olmer
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